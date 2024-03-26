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Formula 1

Vowles: "Aracımız gayet hızlı fakat bunu kullanamıyoruz"

Williams takım patronu James Vowles, İngiliz ekibin iyi bir araca sahip olmasına rağmen bunu tam anlamıyla kullanamadıklarını dile getirdi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Alex Albon, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46

Mark Sutton / Motorsport Images

Williams şu anda Sauber ve Alpine ile beraber puan almayı başaramayan üç takımdan birisi konumunda ve Avustralya GP'nin de pek iyi geçtiği söylenemez.

Williams Racing'in takım patronu James Vowles, Avustralya'daki kötü performansın ardında "yaşadıkları problemlerin yattığını" ve bunun da durumlarını daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Vowles, "Aracımızın potansiyeli olduğunu biliyorum, ancak bunu kullanmayı başaramıyoruz."

"Daha önce sebebi farklıydı, mesela Bahreyn'de güç ünitesi aşırı ısınmıştı. Ancak Avustralya'da yarış hızımız yetersizdi."

"Grand Prix sırasında Sauber ve Alpine araçlarından açıkça daha yavaş olduğumuz anlar oldu."

"Ciddi problemlerin nedeni bu ve bunun iki sebebi var. İlk olarak, sol ön lastik aşırı aşınmaya maruz kaldı. Bu durum diğer takımların çoğunda meydana geldi ancak bizim durumumuzda daha belirgindi. İkinci sebep ise arka lastiklerin aşırı ısınmasıydı."

"Melbourne'de neden bu kadar kötü performans gösterdiğimizi anlamamız gerekiyor çünkü çoğu takım Avustralya'ya önceki yarışlarda kullandıkları araçla geldi." dedi.

Vowles, Japonya'nın daha iyi geçmesini beklese de, sorunları çözmeleri gerektiğinin farkında.

"Japonya Grand Prix'sinde, Melbourne'den daha sert lastiklerle çalışmamız gerekecek ve bunun bir dereceye kadar yardımcı olacağını düşünüyorum. Buna ek olarak, Suzuka'daki pist tamamen farklı özelliklere sahip ve şu anda karşılaştığımız sorunların tekrarlanacağını sanmıyorum."

"Ancak Japonya yarışından sonra Şangay'da aşınmayla ilgili zorlukların tekrarlanabileceği bir yarış daha var. İlk önceliğimiz de bundan kaçınmak için ne yapabileceğimizi mümkün olduğunca çabuk anlamak."

"Tüm bunlar nedeniyle takımlar şampiyonasında son sıralara geriledik. Rakiplerimiz (Haas F1) dün üç puan kazanırken biz sadece 8. sıradayız."

"Tüm sorunları çözmek ve daha yüksek pozisyonlar için mücadele etmek bizim elimizde. Yine de mücadele son yarışa kadar son derece çetin geçecek." 

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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