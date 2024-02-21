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Formula 1 Sezon öncesi testi

Vowles: "Antonelli'nin 2025'te Williams'ta yarışması kesin değil"

Williams Formula 1 takım patronu James Vowles, takımının 2025 yılında Mercedes'in himayesindeki Andrea Kimi Antonelli'yi alma ihtimalini, genç pilotla ilk imzayı kendisinin atmasına rağmen kesin olarak görmedi.

Adam Cooper
Adam Cooper
Güncel:
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Dutch Photo Agency

17 yaşındaki Antonelli hızlı bir yükselişin ardından F2'deki ilk sezonuna giriyor. Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın pilot seçiminde "cesur" olabileceğini öne sürerek Antonelli'nin sezon sonu takımdan ayrılan Lewis Hamilton'ın yerine geçmeye aday olduğunu ima etti.

Böyle bir hamle, parlak bir F2 sezonu geçirse bile genç pilot için büyük bir adım olacaktır. Bu nedenle Antonelli, Williams'la ve George Russell'ın üstlendiğine benzer spot ışıklarından uzak bir çaylak sezonla ilişkilendiriliyor.

Vowles Mercedes'in genç sürücü programıyla yakından ilgiliydi ve Antonelli'yi iyi tanıyor.

Ancak Williams'ta bu yıl F2'de yarışan Zak O'Sullivan ve Franco Colapinto ile F3'te yarışan Luke Browning gibi kendi akademi sürücüleri var.

Bu nedenle Grove ekibinin, ne kadar iyi olursa olsun sonuçta başka bir takıma ait olan bir sürücüyü eğitmek isteyeceği kesin değil.

Motorsport.com'un Antonelli ile ilgili sorusuna Vowles, "Benim bakış açıma göre, Kimi'nin F1'de olacağından hiç şüphem yok."

"Genç serilerinde inanılmaz derecede başarılı oldu. Ama bu mutlaka Williams'ta olacağı anlamına gelmiyor. Gençlere yatırım yapmaya inanıyorum. Ama organizasyona liyakat sahibi insanları alacağım. F2'de iki, F3'te de bir genç yarışçım olduğu için şanslıyım."

"Aslında şimdi yavaş yavaş merdiveni dolduruyoruz, FRECA'da bir tane var, bir tanesi de yıl sonundan önce F4'e katılacak."

"Dolayısıyla yeni nesil sürücüleri geliştirmek için mantıklı bir program olduğunu düşündüğüm bir program oluşturmaya başlıyoruz."

"Toto konusuna gelirsek, kendisi umduğumuz pozisyonda. Griddeki en iyi takımlardan birisine ve kendisine sunulan bir dizi seçeneğe sahip."

"Benim bakış açıma göre bu daha çok ilerlerken ne olacağına bakmakla alakalı."

"Gelecek sene için Alex [Albon] ile sözleşmemiz var ve Logan [Sargeant] da diğer gençler gibi sözleşmeye sahip. Yani mesele önümüzdeki altı ay boyunca her şeyin nasıl gelişeceğini görmek." şeklinde cevap verdi.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf tarafından: Prema Powerteam

Antonelli'nin potansiyeliyle ilgili olarak Vowles, "11 yaşındaki bir gençle ilgilenirken onun inanılmaz, iyi, harika ya da ortalama olup olmayacağı konusunda hiçbir fikriniz olmaz."

"Ancak onunlayken, F4 günlerinin başlarında son derece iyi geliştiğini görebiliyordunuz. O kadar ki, o sırada başka bir şey olup olmadığını sorguladık." dedi.

Wolff, Antonelli'nin "çok başarılı" bir F1 pilotu olacağından emin ancak Mercedes'in, özellikle de henüz F2 sezonuna başlamamışken, onu baskı altına almamaya çalışacağını söylüyor.

Bu nedenle Wolff, 2025 koltuğu hakkında bir karar vermek için acele etmemekte ısrar ediyor.

Avusturyalı takım patronu, "Şubat ayının başında Lewis'in bize fırlattığı bir top var."

"Gelecek yıl için sürücü seçerken de tam tersini yapmak istiyorum."

"Kimi'nin 11 yaşından beri bizim genç akademimizde yer aldığı açık. Ve biz de onun genç bir adam olarak gelişmesini ve yükselişini izlemekten büyük keyif alıyoruz."

"Ama aynı zamanda onun üzerindeki baskıyı da biraz azaltmak istiyorum. O 17 yaşında, daha yeni 17 oldu. Çaylak [FRECA] sezonunda kazanması gereken her şeyi kazandı ve bence F1'de olacak. F1'de çok ama çok başarılı bir pilot olacak."

"Ancak henüz F2 sezonuna başlamadı. Bahreyn'deki ilk günlerde zor bir test geçirdiler ve bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. İşte bu yüzden F1 ile örtüşen ilk birkaç yarışın geçmesini beklemek istiyorum."

"F1'de gelecek yıl için de çok iyi pilotlar var ve bunların hepsi gelecek yıl için sürücü kadrosuna karar verirken denklemin içine girecek, ancak bu yakın zamanda olmayacak." dedi.

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