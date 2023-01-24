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Formula 1 Haberler

Vowles: "Andretti spora değer katıyorsa gelmeli"

Williams'ın patronu James Vowles, Andretti Global'e sadece "F1'e değer katması halinde" izin verilmesi gerektiğini düşünüyor.

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Vowles: "Andretti spora değer katıyorsa gelmeli"
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Andretti Global, Formula 1'e girmek adına hem FIA hem de Formula 1'e gerekli başvuruları yapmış durumda.

Ancak Formula 1 yönetimi ve takımlar, yeni bir F1 takımının spora girmesini pek istemiyorlar çünkü şu anki sistemin iyi işlediğini düşünüyorlar.

Şu anda gridde toplam 10 takım var ve hepsi finansal anlamda çok iyi durumdalar. Haliyle başka bir takımın bu sisteme girmesini ve dengeyi bozmasını istemiyorlar.

Williams'ın yeni patronu James Vowles, Andretti Cadillac takımının Formula 1'e girişinin olumlu olabileceğini ancak bunun Formula 1'in konumunu güçlendireceğine dair kanıtlar görmek istediğini söyledi.

Andretti logo, Andretti Formula E Team car

Andretti logo, Andretti Formula E Team car

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vowles, "Son zamanlarda finansal anlamda giderek daha iyi hale gelen bu sporu daha da geliştirmeye her zaman açığız."

"Şimdi başka biri bize katılırsa, diğer herkesin bundan faydalanması veya en azından bir şeyler kaybetmemesi için büyümeye katkıda bulunacaklarından emin olmalıyız."

"Andretti Cadillac projesi ilginç görünüyor. Sadece sporumuzun gelişimine nasıl katkıda bulunacaklarını ve bu büyümenin nasıl olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.

Anderetti, kendisiyle birlikte Cadillac'ı da spora getirecek ve bu da Amerika pazarı açısından iyi olabilir.

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