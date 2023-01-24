Vowles: "Andretti spora değer katıyorsa gelmeli"
Williams'ın patronu James Vowles, Andretti Global'e sadece "F1'e değer katması halinde" izin verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Andretti Global, Formula 1'e girmek adına hem FIA hem de Formula 1'e gerekli başvuruları yapmış durumda.
Ancak Formula 1 yönetimi ve takımlar, yeni bir F1 takımının spora girmesini pek istemiyorlar çünkü şu anki sistemin iyi işlediğini düşünüyorlar.
Şu anda gridde toplam 10 takım var ve hepsi finansal anlamda çok iyi durumdalar. Haliyle başka bir takımın bu sisteme girmesini ve dengeyi bozmasını istemiyorlar.
Williams'ın yeni patronu James Vowles, Andretti Cadillac takımının Formula 1'e girişinin olumlu olabileceğini ancak bunun Formula 1'in konumunu güçlendireceğine dair kanıtlar görmek istediğini söyledi.
Andretti logo, Andretti Formula E Team car
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Vowles, "Son zamanlarda finansal anlamda giderek daha iyi hale gelen bu sporu daha da geliştirmeye her zaman açığız."
"Şimdi başka biri bize katılırsa, diğer herkesin bundan faydalanması veya en azından bir şeyler kaybetmemesi için büyümeye katkıda bulunacaklarından emin olmalıyız."
"Andretti Cadillac projesi ilginç görünüyor. Sadece sporumuzun gelişimine nasıl katkıda bulunacaklarını ve bu büyümenin nasıl olacağını görmemiz gerekiyor." dedi.
Anderetti, kendisiyle birlikte Cadillac'ı da spora getirecek ve bu da Amerika pazarı açısından iyi olabilir.
Alakalı video
Hamilton: "Takıma, Black Lives Matter protestosundan bahsetmemiştim"
Formula 1 yönetimi, Ben Sulayem'in "kabul edilemez" açıklamalarına tepki gösterdi!
Son Haberler
Krack: "Aston Martin'in sözleri lafta kalmayacak"
Aston Martin patronu Mike Krack, markanın F1'e büyük yatırımlar yaptığını ve bunun karşılığını alacaklarından şüphe duymadığını söyledi.
Alpine 2023'te bir sonraki adım için neler planlıyor?
2022'de ilk üç takımın verdiği mücadelenin arkasındaki grupta lider olmayı başaran takım, en azından sene sonundaki puanlar açısından Alpine olmuştu.
WSBK Jerez testi: Toprak lider, Bautista kaza yaptı, Petrucci performansıyla etkiledi
2023 World Superbike sezonu, bugün İspanya'nın Jerez Pisti'nde gerçekleştirilen ilk test seansı ile başlarken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 1:38.597'lik derecesiyle en hızlı isim oldu.
Sainz, Fiorano'daki test sürüşünü başarıyla tamamladı
Carlos Sainz, 2023 sezonunun açılışını Fiorano'daki pistte SF21 ile yaptığı bir günlük sürüşle yaptı.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.