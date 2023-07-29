Vowles: "Alpine şu anda acı ve sıkıntılarla dolu bir dönemde"

Williams, Alpine'den Pat Fry'ı ekibine katmayı başardı. Alpine, böylelikle Otmar Szafnauer ve Alan Permane'nin ayrılığı sonrası, ayni gün bir başka önemli ismin daha ayrılığını duyurmuş oldu.

Bu ayrılıklar, CEO Laurent Rossi'nin görevden alınmasından kısa bir süre sonra geldi.

Şubat ayından bu yana Williams'ın başında olan Vowles'a göre bu önemli değişim, çalkantılı bir "dönüşüm aşamasını" yansıtıyor.

Vowles şöyle konuştu: "İçeride değilim ama çok acı ve sıkıntı içinde oldukları, şu anda bir dönüşüm aşamasından geçtikleri görülebiliyor."

"Gerçekten söyleyebileceğim tek şey Pat'in yaşadıkları değişimin bir parçası olmadığı. Pat'in [Williams'a katılma] kararı aylar önce verildi."

"O sıralarda Alpine ile ilgili basında neler olduğuna bakarsanız, bunun ne zaman gerçekleştiğini bile anlayabilirsiniz."

Vowles, Fry'a ilk olarak Ocak ayında gittiğini söyledi ve "Williams'ta çalışmak istediğim kişi oydu" diye ekledi.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Fry'ın başlangıçta Alpine'de kalmak istediğini söyleyen Vowles, Nisan ayında vizyonu konusunda kendisini ikna ettiğini ekledi.

Szafnauer ve Renault yönetimi, Alpine'in başarıya ulaşabileceği zaman dilimi konusunda anlaşamadılar. Bunun üzerine de mevcut ayrılıklar yaşandı.

Kendi yaşadığı benzer deneyimleri anlatan eski Mercedes strateji patronu Vowles şunları söyledi: "'Bu yıl şampiyonada üçüncü olmalıyız' şeklinde yanlış bir yaklaşım var. Bu da gördüğünüz sürtüşmeye neden oluyor ve sonunda bir karara varılıyor."

"Yönetim kurulu bir şey bekliyor, sonuçlar başka bir şey gösteriyor ve çıkış yolu olmuyor."

"Eğer gittiğiniz yol sizi buna doğru götürmüyorsa, herkesin beklentilerini yönetmek ve bunu değiştirmek için ne yapmanız gerektiğini bulmaya çalışmak gerekir."

"Ben daha çok bundan yanayım çünkü reaktif yöntemin sonu asla iyi bitmez."

Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Fry'ın gelişi Williams'a performans artışı sağlamaktan ziyade takım içi kültürün değişimi ve teknik yapının gelişimi gibi pek çok noktada avantaj sağlayacak.

Vowles şöyle devam etti: "Kullanabileceğiniz farklı türde CTO'lar var."

"Son 10 milisaniyeyi bulmakta çok iyi olanlar var. Bir de yapıları ve sistemleri devreye sokmakta çok iyi olanlar vardır. Pat daha çok ikincisi."

"Aradığım şey şuydu: Ben davranışlara ve özelliklere çok inanan biriyim."

"Demeye çalıştığım yetkilendirmeye sahip olmanız, yeni nesil isimleri nasıl eğiteceğinizi bilmeniz ve yapıyı nasıl kuracağınızı biliyor olmanız."

"Bu birini suçlamak yerine, doğru şekilde yakaladığınız ve hakkında konuştuğunuz sürece başarısızlığa izin veren bir politikaya sahip olmakla ilgili. Pat bunların hepsini yansıtıyor."

"Doğası gereği politik biri değil. O sadece işine bakar."

Williams şimdi Fry'ın altında çalışacak tam bir teknik direktör arıyor.