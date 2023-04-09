Vowles: "Alex'in kazasının sebebi arka taraftaki yol tutuşunu kaybetmesi"

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Melbourne'da hafta sonuna rüya gibi bir başlangıç yapan ve sıralama turlarında sekizinci sırayı alarak göz dolduran Alex Albon, ilk turun ardından altıncılığa yükselmişti ve Williams'a güçlü puanlar getirebilecek bir pozisyondaydı.

Ancak rüya kısa süre içinde kabusa dönüştü ve yedinci turda spin atarak aracın arkasıyla bariyerlere çarpan Albon bir anda kendini mücadelenin dışında buldu.

Kazanın sebebi olarak bir önceki virajda yaptığı ufak bir hata sonucu arka tarafı kaybetmesini gösteren Albon'un bu görüşleri James Vowles tarafından da doğrulandı.

Vowles, "Alex'in başına gelenleri verilere ilk baktığınızda açıklamak çok zor.".

"Altıncı viraja bir önceki tura göre daha yavaş girdi, ancak bir anda spin attı ve aracın kontrolünü kaybetti. Bunu düzeltmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu."

"Beşinci virajdan geçerken o viraj için biraz fazla hızlı olduğunu fark etti ve ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı, ancak bu virajı geniş alması anlamına geliyordu."

"Bu sırada sol arka lastiğiyle bordürlere çıktı, dolayısıyla altıncı virajda arka tarafta beklediği yol tutuşuna sahip değildi. Yarışı da böylece sona erdi."