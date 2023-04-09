Vowles: "Alex'in kazasının sebebi arka taraftaki yol tutuşunu kaybetmesi"
Williams takım patronu James Vowles, Alex Albon'un yarış dışı kalmasının sebebi olarak arka taraftaki yol tutuşu aniden kaybetmesini gösterdi.
Melbourne'da hafta sonuna rüya gibi bir başlangıç yapan ve sıralama turlarında sekizinci sırayı alarak göz dolduran Alex Albon, ilk turun ardından altıncılığa yükselmişti ve Williams'a güçlü puanlar getirebilecek bir pozisyondaydı.
Ancak rüya kısa süre içinde kabusa dönüştü ve yedinci turda spin atarak aracın arkasıyla bariyerlere çarpan Albon bir anda kendini mücadelenin dışında buldu.
Kazanın sebebi olarak bir önceki virajda yaptığı ufak bir hata sonucu arka tarafı kaybetmesini gösteren Albon'un bu görüşleri James Vowles tarafından da doğrulandı.
Vowles, "Alex'in başına gelenleri verilere ilk baktığınızda açıklamak çok zor.".
"Altıncı viraja bir önceki tura göre daha yavaş girdi, ancak bir anda spin attı ve aracın kontrolünü kaybetti. Bunu düzeltmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu."
"Beşinci virajdan geçerken o viraj için biraz fazla hızlı olduğunu fark etti ve ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı, ancak bu virajı geniş alması anlamına geliyordu."
"Bu sırada sol arka lastiğiyle bordürlere çıktı, dolayısıyla altıncı virajda arka tarafta beklediği yol tutuşuna sahip değildi. Yarışı da böylece sona erdi."
Son Haberler
Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"
Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"
Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"
Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"
Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"
Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"
Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş
Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.