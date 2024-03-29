Vowles: "Albon'un Sargeant'ın aracını kullanma kararı bana ait"

Albon, Melbourne'deki ilk antrenmanda FW46'sını duvara sert şekilde çarptı ve bunun sonucunda şasi ciddi şekilde hasar gördü.

Elinde yedek şasi olmayan Williams, hafta sonunun kalan günlerinde hangi pilotun pistte çalışmaya devam edeceğini seçmek zorunda kaldı.

Williams Racing'in patronu James Vowles'un tercihi, bu yıl daha önde finiş gören Albon olurken, Sargeant hafta sonundna çekildi.

Bu kararı kendisinin aldığını söyleyen Vowles, ABD radyo istasyonu SiriusXM'e yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Sorumluluk sadece bana ait, başka kimseye değil."

"Fabrikada çok önemli teknolojik değişiklikler yaptık, şasinin geliştirilmesi ve üretimine yönelik yaklaşımları değiştirdik, aerodinamik çalışmalar yürüttük, aracı geliştirdik..."

"Tüm bunlardan ötürü süreçler daha karmaşık hale geldi ve sadece bir değil üç araç üretmek gerektiği için, takımın kapasitesinin sınırlarında olduğunu tahmin edebilirsiniz."

"Sezon başında, tüm bunlar nedeniyle aracı sezona hazırlamakta çok geç kaldığımızı açıkça ve dürüstçe itiraf ettik. Bunun sonuçlarından biri de ek şasi üretmek için zamanımızın olmamasıydı."

"Ancak ciddi riskler almaya hazır değilseniz ilerleyemezsiniz ve biz de risk almaya karar verdik."

"Bunu yaparken ateşle oynarsınız ve kendimizi içinde bulduğumuz durum da buydu."

Williams şimdi yeni güncelleme paketi üzerinde çalışıyor ve Japonya'da iki şasi dışında, yeni güncellemelere de sahip olacak.