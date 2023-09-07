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Vowles: "Albon'un Monza performansı, Kanada'dan bile daha iyiydi"

Williams Takım Patronu James Vowles, Alex Albon'un Monza'da yedinciliğe ulaşmasının Kanada'da benzer bir sonuç elde etmesinden daha etkileyici olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60

İtalya'daki damalı bayrağın sallanmasının ardından Vowles telsizden Albon'a "kolay göründüğünü" söylerken, mühendisi de Taylandlı/İngiliz pilotun takımla şimdiye kadarki en iyi yarışı olduğunu belirtti.

Albon, 2023'teki ikinci yedinciliğini de elde ederken, FW45'in güçlü düzlük performansını iyi kullanarak sağlam bir savunma yaptı.

Ancak Vowles bunu Montreal'de yapmanın, öndeki sürücünün daha savunmasız olduğu Monza'ya göre daha kolay olduğunu vurguladı.

Buna rağmen, Albon birçok tur boyunca daha hızlı araçların önünde kaldı ve Lando Norris'i arkasında tutmayı başardı.

Autosport'a verdiği demeçte Vowles, "Montreal'de aslında sadece bir sollama noktası olduğunu düşünüyorum. Ve eğer orada virajdan çıkışınızı doğru yapar ve doğru şeyleri yaparsanız, onu durdurabilirsiniz."

"Monza'da pozisyonunuzu kolayca kaybedebileceğiniz üç ya da dört alan var. Ve aslında, Alex'in pozisyon kaybettiğini gördünüz ama kaybettiğinde, kendini hemen yeniden geçiş için konumlandırdı."

"Yani o yarışta ne yaptığını çok iyi kontrol ediyordu ve sonuç da yedinciliği ödülü oldu. Önce bir, sonra da bu üç pozisyonu kaybetmek kolay olabilirdi ama o bunu asla yapmadı."

"Yine Montreal'e dönecek olursak, bazı açılardan şanslıydık, 'sallanan' arka kanatla arkada Esteban [Ocon] vardı."

"Burada ise Lando 1. viraja gelirken bazı noktalarda onda üç gerideydi. Yine de Alex yarışı önde bitirdi." dedi.

Alex Albon, Williams Racing

Alex Albon, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Williams'ın Monza'da rekabetçi olması her zaman muhtemeldi ve Vowles, Albon'un bir önceki hafta sonu Hollanda Grand Prix'sinde sürpriz bir şekilde sekizinci olmasının ardından bu beklentileri iyi bir sonuca dönüştürebildiği için biraz rahatladığını itiraf etti.

Vowles, "Şampiyonada yedincilik mücadelesi bir puan meselesi. Ve aptal değiliz, başkalarının biriktirdiğimiz sıkı çalışmayı tamamen geri alması için sadece bir yarış yeterli olacaktır."

"Benim için önemli olan Zandvoort, diğer pist türlerinde, özellikle de yüksek yere basma kuvvetinde, ilerleyebileceğimizden ve puan alabileceğimizden emin olmaktı."

"Bu seferki, sahip olduğunuz araçla burada puan kazanmanız gerektiğine dair omuzlarımızdaki beklentileri yönetebilir miyiz ve bunu sağlayabilir miyiz?"

"Bence yedincilik ödülü, bu aracın en iyi senaryolarda olabileceği yer."

"Gördüğünüz gibi, aslında yarış aracının bunun biraz uzağında olduğunu bile iddia edebilirim, ancak elde edebileceğimiz kadar iyi bir sonuçla oldukça mutlu bir şekilde ayrıldık." dedi.

Vowles sezonun üçte ikisinde 21 puan toplamanın Grove ekibi için bir "rüya" olduğunu kabul etti.

Bunun umulandan daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Vowles, "Evet, kesinlikle. Yıllardır şampiyonanın sonlarında birkaç puanla yer aldığımız gerçeğini bir kenara atmak acımasızlık olurdu. Ve şu anda bulunduğumuz yerde olmak bence bir rüya." şeklinde cevap verdi.

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