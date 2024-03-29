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Formula 1 Avustralya GP

Vowles: "Albon'un kazası pahalıya patlayacak fakat güncellemeleri Japonya'ya getireceğiz"

Williams takım patronu James Vowles, Alex Albon'un kazasına rağmen Japonya GP'ye güncellemeler getireceklerini doğruladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Mark Horsburgh

Alex Albon, Avustralya'da yaptığı büyük kaza sonrası aracına ve şasiye büyük hasar vermiş, bundan ötürü de yeni şasiye ihtiyaç duymuştu.

Fakat takımın elinde yeni bir şasi yoktu ve bundan ötürü Logan Sargeant'ın aracını kullanmaya başladı.

Takım, hafta sonunu tek araçla kapattı ve şimdi hasarlı aracı toparlayıp, Japonya'da iki araçla yaırşmak için zamana karşı yarışıyorlar.

Takım patronu James Vowles, bunun gerçekleşeceğini hatta yeni güncellemeleri de Japonya'ya getireceklerini söyledi.

Vowles, "Şasiyi kurtarabileceğimize eminim. Şasiyi Pazartesi sabahı fabrikaya getirmek için her şeyi yaptık."

"Saat 02:00 sularında teslim edildi ve o andan itibaren şasiyi parçalara ayırmak ve onarmak için çalışmalara başladık."

"Her şeyi zamanında bitireceğimizden eminiz."

"Çalışmaların çoğu zaten Melbourne'de yapıldı. Her şeyi ayrıntılı olarak fotoğrafladık ve bir plan hazırladık."

"Bu hazırlık süreci, Pazartesi gece 02:00'de işe başlamamızı sağladı. Suzuka'da iki aracımız olacağından eminim."

"Alex'in Melbourne'deki kazası bize pahalıya patlayacak  ama Japonya için planladığımız yeni parçaları yine de götüreceğiz."

"Bunlar küçük güncellemeler ama her biri genel tabloya katkıda bulunacak." dedi.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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