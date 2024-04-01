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Formula 1 Japonya GP

Vowles: "Albon'un kazası güncelleme planlarımızı etkileyecek"

Alex Albon'un şasisinde yapılması gereken onarımlarla birlikte Williams takım patronu James Vowles, bunun "şüphesiz" güncelleme planlarını etkileyeceğini kabul etti.

Burak Yasul
James Vowles, Team Principal, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing

LAT Images

Albon'un Melbourne'de 1. antrenmanda yaptığı kaza, şasisinde tahminen 500.000 euro değerinde hasara neden oldu. Albon'un bu kazası, Avustralya'daki hafta sonununda tek araçla mücade etmelerine de neden oldu. Formula 1'in bütçe limiti döneminde, onarımlar için harcanan paranın diğer alanlarda harcanan bütçeden kısılmasına neden olacak.

Vowles, takımın Avustralya'da üçüncü bir şasiye sahip olmamasının "kabul edilemez" olduğunu kabul etti. Ancak Williams'ta devam eden altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra 2024'te ilk etapta daha yüksek performanslı iki araç üretmeye odaklanıldı.

Onarımlar takımın Grove'daki üssünde devam ediyor. Ancak yıl boyunca genel harcamaların sınırlı olduğu bir dönemde Vowles, takımın Albert Park'ta meydana gelen hasardan etkilenerek güncelleme programlarını göreceğini açıkladı.

Melbourne'de basına konuşan ve Albon'un etkisiyle takımın güncelleme planlarının etkilenip etkilenmeyeceği sorulduğunda Vowles, "Şüphesiz etkilenecek." 

"Günümüz Formula 1'inde hiçbir takım üçüncü bir şasiye sahip olmamayı planlamaz."

"Bunu en son 2009'da [Brawn GP ile] yaşadım. En son o zaman üç aracım yoktu ve o yıl şanslıydık. Bir araç kaybetmenin sonucu olarak şampiyonayı kolayca kaybedebilirdik, bunu yapmayı planlamazsınız."

Alex Albon, Williams Racing FW46

Alex Albon, Williams Racing FW46

Fotoğraf: Williams

"İki aracınızın pistte yan yana mücadele etmemesi kabul edilemez."

"Şu anda yaptığımız şey söz konusu olduğunda. Bunun ortaya çıkmasının nedeni, her konuda geri adım atıyor olmamız."

"Parça işleme sistemleri ve dönüşüm konusunda ilerlemeye çalıştıkça, bir şeyler arka plana itiliyor.İçinde bulunduğumuz durumda bu üçüncü şasi oldu."

"Bu da demek oluyor ki, şu anda planladığımız güncellemeler ve planladığımız diğer öğeler var. Ancak üçüncü şasi ve güncellemeler konusunda sahip olduğumuz ivmeyi kaybetmeden tüm iş gücünü yönlendirmek ve bu şasiyi iyi bir duruma getirmek zorundayım, bir şeyler verecek. Buna hiç şüphe yok." dedi.

Williams'ın üssünde Albon'un aracını önümüzdeki hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'sine yetiştirmek için çalışmalar hızla devam ediyor ve Vowles tam bir kesinlik veremese de her iki aracın da Suzuka'da padokta olacağına inanıyor.

Melbourne'de gerekli onarım çalışmaları hakkında, "Şu ana kadar elimizdeki kanıtlara dayanarak size söyleyebileceğim şey, çalışma bir gecede tamamlandı, her şey tamamen uygulanabilir görünüyor." 

"Daha kötü durumdaki şasilerin bu durumdan geri döndüğünü gördüm. 100 size vermesi zor bir rakam ve bir istatistikçi olarak %100 demezdim ama çok yüksek bir olasılıkla her şeyin yolunda gideceğini söyleyebilirim." dedi.

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