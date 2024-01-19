Vowles: "Albon, sezon boyunca araçtan en iyi şekilde yararlandı"
Williams takım patronu James Vowles, Alex Albon'un 2023 sezonu içinde geliştiğini ve daha da iyi olmak için gelişmeye devam edeceğini düşünüyor.
Vowles, geçtiğimiz sezon Williams'ın şampiyonada yedinci olmasına neredeyse tek başına yardımcı olan Albon'da gördüğü farklılıkları anlattı.
Albon'un tüm pistlerde tutarlı bir performans göstermeyen bir aracı kullanma şeklinin, gelecekte daha da parlayacağını düşündüğü üstün niteliklerin kanıtı olduğunu düşünüyor.
Motorsport.com'a Albon hakkında konuşan Vowles şunları söyledi: "Alex'i yaklaşık sekiz yıldır tanıyorum ve Williams'a gelip daha önce sahip olduğumuz ilişkiyi yeniden canlandırmak için sabırsızlanıyordum."
"Gerçekten hızlı ve doğru bir zihniyete sahip. Bu sadece onun için değil, herhangi bir pilotun kendisinden en iyi şekilde faydalanması için gerçekten önemli."
"Bence yıl boyunca onu gözlemlediyseniz ve hatta onunla açık ve samimi bir şekilde konuştuysanız, Bahreyn'deki halinden farklı olduğunu görürsünüz. Sezon boyunca gerçekten olgunlaştı ve araçtan en iyi şekilde yararlandı, buna hiç şüphe yok."
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Jake Grant / Motorsport Images
Alex Albon, Williams FW45
"Yedinciliğimiz, bu yılki inanılmaz sürüşlerinin bir sonucuydu. Takım aracı bir araya getirme konusunda harika bir iş çıkardı, ancak yine de bazen [Albon'un] tüm yarış boyunca ensesinde olan dört veya altı araç oluyordu. Bu yüzden bu oldukça etkileyici."
Albon, 2022'de Williams ile F1'e döndükten sonra kariyerini yeniden canlandırdı; daha önce Red Bull'un genç sürücü programının bir parçasıydı. Test ve yedek pilot rolüne düşürülmeden önce bir buçuk sezon boyunca Red Bull için yarıştı.
Vowles, F1'in henüz Albon'un en iyi halini görmediğini düşünüyor. 2023'ten aldığı özgüvenin yanı sıra işine yaklaşımının da onu geliştirmeye devam edeceğini hissediyor.
Vowles, "Onunla ilgili sevdiğim şey henüz büyümeyi bırakmamış olması."
"Sadece araca binip onu hızlıca sürmek istiyor ve bence bu yüzden gerçekten iyi çalışıyor." dedi.
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