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Vowles: "Albon, dünya şampiyonu olabilecek bir pilot"

Williams takım patronu James Vowles, Alex Albon'un F1 Dünya Şampiyonu olabileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Alex Albon, Williams FW45

27 yaşındaki pilot, Vowles'un 2023'ün başında kontrolü devralmasıyla birlikte takımın yakın gelecekte kazanması için Williams'ta kilit bir figür oldu.

2020 sonunda Red Bull'da, yerine Sergio Perez'in getirilmesiyle Albon test ve yedek pilot rolüne geçti. Daha sonra Williams'a katıldı ve o zamandan beri etkileyici bir performans sergileyerek George Russell'ın takımdayken elde ettiğinden daha hızlı bir şekilde puan aldı.

Vowles, Albon'un Max Verstappen ile takım arkadaşıyken yarış kazanamadığı Red Bull'daki zorlu döneminden bu yana çok geliştiğine inanıyor.

AmuS'a konuşan Vowles, "Bugün gördüğünüz Alex, Red Bull'daki Alex'ten ya da sezon başındaki Alex'ten farklı. Kendine olan inancı eksikti ancak artık o inanca sahip. Mutlu, kendine güveni var, planlı çalışıyor ve yönünü belirliyor." 

"Bunların hepsi kulağa kolay gelse de ancak en kolay görünen genellikle en zor olanıdır. Bir pilotu diğeriyle aynı anda aynı araca bindirene kadar diğerine kıyasla ne kadar iyi olduğunu asla bilemezsiniz. Eğer diğer pilotlar yarın bir Williams kullanmak zorunda kalsalardı, muhtemelen çok zorlanırlardı."

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, takım müdürleri basın toplantısında

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, takım müdürleri basın toplantısında

"Bugün Alex'ten biliyorum ki her an elindeki araçtan maksimum verimi alıyor. Onu ne zaman baskı altına alsanız, bu baskıya dayanıyor. Sürmesi zor bir araçla başa çıkabilir. Bana göre Alex dünya şampiyonu olabilecek bir pilot, bu yeteneklere sahip ve bunu dürüstçe söylüyorum." dedi.

Albon 2023 boyunca topladığı puanlarla Williams'ın sezon sonunda şampiyonada yedincilik için mücadele etmesini sağladı.

Vowles, "Williams 2022'nin sonunda ve sezonun başında gördüğümüzden çok daha farklı bir noktada. Sezon başında şampiyonayı kaçıncı sırada bitireceğimize dair bir hedef koymamıştım. Bu takımı yeniden ayağa kaldırmak istedim." 

"Dokuzunculuğun gerçekçi, sekizinciliğin ise bir hayal olduğunu düşünüyordum: Ama biz yedincilik için savaştık çünkü Albon inanılmaz bir iş çıkardı. Montreal, Silverstone ve Monza'da kendisinden daha hızlı olan bir sürü pilota karşı kendini savundu."

"Sahip olduğumuz paketi kendi başımıza puan alabileceğimiz şekilde geliştirmeyi başardık. Burada kalmayı başarmalıyız, en iyi takımlar bir yarış hafta sonunda neredeyse bizim yıl boyunca kazandığımız kadar puan kazanıyor. Hedefimiz de bu olacak." dedi.

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