Vowles: "Albon, dünya şampiyonu olabilecek bir pilot"
Williams takım patronu James Vowles, Alex Albon'un F1 Dünya Şampiyonu olabileceğine inanıyor.
27 yaşındaki pilot, Vowles'un 2023'ün başında kontrolü devralmasıyla birlikte takımın yakın gelecekte kazanması için Williams'ta kilit bir figür oldu.
2020 sonunda Red Bull'da, yerine Sergio Perez'in getirilmesiyle Albon test ve yedek pilot rolüne geçti. Daha sonra Williams'a katıldı ve o zamandan beri etkileyici bir performans sergileyerek George Russell'ın takımdayken elde ettiğinden daha hızlı bir şekilde puan aldı.
Vowles, Albon'un Max Verstappen ile takım arkadaşıyken yarış kazanamadığı Red Bull'daki zorlu döneminden bu yana çok geliştiğine inanıyor.
AmuS'a konuşan Vowles, "Bugün gördüğünüz Alex, Red Bull'daki Alex'ten ya da sezon başındaki Alex'ten farklı. Kendine olan inancı eksikti ancak artık o inanca sahip. Mutlu, kendine güveni var, planlı çalışıyor ve yönünü belirliyor."
"Bunların hepsi kulağa kolay gelse de ancak en kolay görünen genellikle en zor olanıdır. Bir pilotu diğeriyle aynı anda aynı araca bindirene kadar diğerine kıyasla ne kadar iyi olduğunu asla bilemezsiniz. Eğer diğer pilotlar yarın bir Williams kullanmak zorunda kalsalardı, muhtemelen çok zorlanırlardı."
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, takım müdürleri basın toplantısında
"Bugün Alex'ten biliyorum ki her an elindeki araçtan maksimum verimi alıyor. Onu ne zaman baskı altına alsanız, bu baskıya dayanıyor. Sürmesi zor bir araçla başa çıkabilir. Bana göre Alex dünya şampiyonu olabilecek bir pilot, bu yeteneklere sahip ve bunu dürüstçe söylüyorum." dedi.
Albon 2023 boyunca topladığı puanlarla Williams'ın sezon sonunda şampiyonada yedincilik için mücadele etmesini sağladı.
Vowles, "Williams 2022'nin sonunda ve sezonun başında gördüğümüzden çok daha farklı bir noktada. Sezon başında şampiyonayı kaçıncı sırada bitireceğimize dair bir hedef koymamıştım. Bu takımı yeniden ayağa kaldırmak istedim."
"Dokuzunculuğun gerçekçi, sekizinciliğin ise bir hayal olduğunu düşünüyordum: Ama biz yedincilik için savaştık çünkü Albon inanılmaz bir iş çıkardı. Montreal, Silverstone ve Monza'da kendisinden daha hızlı olan bir sürü pilota karşı kendini savundu."
"Sahip olduğumuz paketi kendi başımıza puan alabileceğimiz şekilde geliştirmeyi başardık. Burada kalmayı başarmalıyız, en iyi takımlar bir yarış hafta sonunda neredeyse bizim yıl boyunca kazandığımız kadar puan kazanıyor. Hedefimiz de bu olacak." dedi.
Vowles: "Albon, sezon boyunca araçtan en iyi şekilde yararlandı"
Vowles: "Albon, sezon boyunca araçtan en iyi şekilde yararlandı" Vowles: "Albon, sezon boyunca araçtan en iyi şekilde yararlandı"
Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı
Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı
Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"
Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu" Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"
Williams 2024 araç değişikliklerinde 'kullanılmamış potansiyel' görüyor
Williams 2024 araç değişikliklerinde 'kullanılmamış potansiyel' görüyor Williams 2024 araç değişikliklerinde 'kullanılmamış potansiyel' görüyor
Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"
Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük" Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"
Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak
Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak
Son Haberler
Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı
Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı Peugeot, 2024 WEC kadrosunu açıkladı
Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var"
Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var" Horner: "RB20'nin üzerine düşen büyük bir görev var"
F1 pilotu Sainz, babasının Dakar zaferi üzerine: "Herkesten daha akıllıydı!"
F1 pilotu Sainz, babasının Dakar zaferi üzerine: "Herkesten daha akıllıydı!" F1 pilotu Sainz, babasının Dakar zaferi üzerine: "Herkesten daha akıllıydı!"
AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti
AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti AlphaTauri'nin sosyal medya sızıntısı 'Racing Bulls' dışı bir isme işaret etti
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar