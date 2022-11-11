Vowles: "Meksika'da agresif bir strateji izlemeyi tercih ettik"

Haberi dinle

Meksika'da sezonun en iyi hafta sonlarından birini geçiren ve özellikle yarışın ilk turlarında Lewis Hamilton ile galibiyetin en büyük adaylarından biri olarak görünen Mercedes, bir strateji hatasının ardından tempo kaybetti ve galibiyet şansını yitirdi

Mücadeleye orta hamurla başlayan takım, hem erkenden pite gelerek ikinci bölümü yumuşak lastikle geçirme şansını yitirdi, hem sert hamurun yeterince yol tutuşu sağlayamaması nedeniyle yavaş kaldı, hem de orta hamurun uzun süre dayanması nedeniyle Red Bull'un yarışı yumuşak-orta stratejisi ile tek pit yaparak bitirmesini izlemek zorunda kaldı.

Mercedes strateji şefi James Vowles, agresif bir strateji hazırladıklarını ancak işlerin tahmin ettikleri gibi gitmediğini söylüyor.

Yarışın ardından değerlendirme videosunda konuşan Vowles, "Stratejimizi bir kelimeyle açıklayacak olsaydım 'agresif' tabirini kullanırdım."

"Hem Ferrari hem de Red Bull'a göre farklı bir adım atarak orta hamur seçtik, bu birçok açıdan oldukça agresif bir hamleydi."

"Red Bull'un daha hızlı olacağına inanıyorduk, dolayısıyla aynı strateji bize başarı getirmeyecekti. Bu da tek pitle bitirebildiğimiz takdirde bir fırsat yakalayabileceğimiz düşüncesinin oluşmasına yol açtı."

"Stratejiyi neden ikiye bölmediğimize gelirsek; mücadeleye çok iyi konumlarda başlayan iki araca sahiptik ve farklı stratejiler uygulamamız bize zarar verebilirdi."

"Böyle bir durumda muhtemelen George'u yumuşak hamura geçirirdik, ancak pozisyonunu koruyup koruyamayacağını bilebilirdik." dedi.

Mercedes'in yarışın başında stratejiyi ikiye bölmemeyi düşünmesi normal, asıl soru, yarış sırasında neden Hamilton'ın sert lastikle zorlanmasına tepki verilmemesiydi.

Bu konuda kendilerini eleştiren Vowles, daha iyi tepki vermeleri gerektiğini söylüyor.

"Bir diğer soru da neden yarış esnasında tepki vermediğimize dair, ki bu soruyu biz de kendimize sormalıyız. Bence George'u yumuşak hamura geçirebilirdik."

"Bu neyi değiştirirdi? Emin değilim. Yarışa yeniden başlasaydık yine stratejiyi ikiye bölmezdik ancak iki pilotu da yumuşak hamurla yarışa başlatırdık."

"Lewis'in nerede olduğu konusunda dramatik bir fark yaratacağını sanmıyorum, her şekilde ikinci olabilirdi; ancak George yarışın başında sıra kaybetti ve daha fazla yol tutuşuna sahip olsaydı yerini koruyabilirdi."

"İki araçla podyuma çıkmamız mümkün olabilirdi ve performansımıza bağlı olarak Max Verstappen'e daha yakın olabilirdik." dedi.