Vowles, Williams aracının tabanında 'detay eksikliği' olduğunu kabul ediyor

Logan Sargeant, Barselona'da üçüncü antrenmanın son virajında kaza yaptıktan sonra araç pistten çekilirken aracın tabanı görüntülendi.

Bu olay, Red Bull RB19 ve Mercedes W14'ün tabanlarının Monako'daki kazaların ardından görüntülenmesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti.

Williams'ın tabanının diğer araçlarınkine - özellikle de Red Bull'unkine - kıyasla bariz basitliği gözlemcilerin gözünden kaçmadı.

Vowles, fotoğrafların arka açısının Williams'ı göstermediğini söylüyor, ancak zeminin diğer araçlarınki kadar karmaşık olmadığını da kabul ediyor.

Bir takım videosunda Vowles, "Logan'ın kazasının ardından araç tabanının çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı ve tabii ki bunlar birkaç hafta önce rakiplerimizin görülen tabanlarıyla karşılaştırıldı."

"Bence dikkat çekilmesi gereken bir nokta, bunların biraz aldatıcı olduğu. Burada olan şey, diğer fotoğraflardan farklı olarak arka difüzör rampasına odaklanılmış olması, belki de daha çok tabanın ön tarafına ve düzenlemeler dahilinde daha fazla ayrıntı ekleyebileceğiniz orta zemine odaklanıyor."

"Elbette rakiplerimizle kıyaslandığında detay eksikliği yaşadığımız açık. Ancak bunu bilmek için tabanın alt tarafına ihtiyacınız olmazdı - bunu tur zamanlarından görebilirdiniz."

"Bu, temelde dengenin, aracın performansının ve yere basma kuvvetinin bir özelliği. Bunun büyük bir kısmı taban tarafından üretiliyor."

Marshals remove the car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the gravel after a crash in FP3 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Vowles, her zaman öğrenilecek bir şeyler olduğunu kabul etmekle birlikte, ekiplerin sadece diğer araçlarda gördüklerini kopyalamamaları konusunda ısrar etti.

"Rakiplerinizin ne yaptığını anlamak ve sadece kopyalamak size yardımcı olmayacaktır. Bu size anlık bir avantaj sağlayabilir ve ilerlemeniz gereken yeri anlamanızı sağlayabilir."

"Ancak bunun arkasındaki bilimi, nedeni ve akış dinamiklerini anlamazsanız, daha iyi olmak için sürekli olarak nasıl gelişeceğiniz konusunda bir fikir sahibi olamazsınız."

"Dahası, rakibinizde gördüğünüz her şey en az altı ila sekiz hafta öncesine aittir ve şu anda bulundukları yer daha ileridedir."

"Dolayısıyla bunun arkasındaki ipuçları ya da tüm bunların arkasındaki anahtar, aslında tabanı neden bu şekilde geliştirdiklerini anlamaktır. 'Bundan ne öğrenebiliriz ve öğrenmemizi ve anlayışımızı ilerletmek için bugün bulunduğumuz yere ne uygulayabiliriz?' diye düşünmelisiniz."

"Ancak yapamayacağınız şey, sahip olduğunuz araç için etkili bir şekilde yere basma kuvvetini nasıl üreteceğinizi gerçekten anlamanız gereken bazı köklü yöntem ve sistemlerden uzaklaşmaktır."

"Önceliğimiz, ihtiyaç duyduğumuzda başkalarından bir şeyler öğrenmek, ancak üretim döngümüzü zaman içinde daha hızlı ve daha hızlı bir araca dönüşeceğini bildiğimiz şekilde geliştirmeye devam ettiğimizden emin olmak."