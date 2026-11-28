Formula 1 Katar GP

Vowles açıkladı: Williams, bütçe sınırını nasıl aştı?

Williams, 2025 sezonunda Formula 1'in bütçe sınırını aşmasına neden olan hatanın şirketin yeniden yapılandırılması sürecinden kaynaklandığını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 13:00

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James Vowles, Williams

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

FIA, Williams'ın geçen yılın harcama kurallarını küçük çaplı bir bütçe sınırı ihlâli ile aştığını tespit etti.

Williams, 106 milyon sterlinlik 2025 bütçe sınırını 627 bin sterlin, yani %0.48 oranında aşmasının ardından finansal ve aerodinamik test kısıtlamalarıyla cezalandırıldı.

Katar Grand Prix'si öncesinde konuşan Williams takım patronu James Vowles, hatanın şirketin yeniden yapılandırılması sürecinden kaynaklandığını açıkladı.

Vowles, "Bunun arka planında Williams'ın şirket yapısının büyük ölçüde 1977'den beri değişmemiş olması ve modern dünyada artık amaca uygun olmaması yatıyor."

"FIA ile açık ve şeffaf bir şekilde hareket etme konusunda başından itibaren kararlıydık ve süreç boyunca bu yaklaşımımızı sürdürdük. Ancak şirketin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bu maliyetlerin bütçe sınırına dahil edilmemesi gerektiğini düşünüyorduk."

"Bütçe sınırını aşmamıza neden olan şey şirketin yeniden yapılandırılması oldu. Bu süreç bizi yaklaşık 600 bin sterlin aşım noktasına getirdi. FIA da bu süreçten herhangi bir finansal ya da sportif avantaj elde etmediğimizi kabul etti."

"Bizim yorumumuz bu maliyetlerin bütçe sınırının dışında olduğu yönündeydi. FIA ise bunların sınırın içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Uzun süren görüşmelerin ardından FIA'nın yorumunu kabul ettik." dedi.

James Vowles, Williams

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vowles, Williams'ın aynı hatayı tekrar etmeyeceğinden emin olduğunu da belirtti.

"Bu, bir defaya mahsus gerçekleştirilen şirket yeniden yapılandırmasıydı. Bunu Companies House kayıtlarımızda da görebilirsiniz."

"Şirketinizi her yıl yeniden yapılandırmazsınız. Bunu bir kez yaparsınız; ideal olarak da tek seferlik bir süreç olur. 50 yıllık bir şirketten bahsediyoruz ve bu yapı artık o açıdan amaca uygun değildi.”

Williams, ceza kapsamında önümüzdeki 12 ay boyunca izin verilen rüzgar tüneli ve CFD çalışmalarında %1.5'lik bir azaltmayla karşı karşıya kalacak.

Cezanın Williams'ın 2027 sezonuna ne kadar etki edeceği sorulduğunda Vowles, "Bunun etkili olacağını düşünmüyorum."

"Durumu perspektife oturtmak gerekirse, gridde bir sıra kazanmak ATR'nin %5'ine karşılık geliyor. Bizim kısıtlamamız ise yüzde 1.5. Yani bu, bir grid pozisyonunun üçte birinden daha azına denk geliyor."

"Umarım gelecek yıl daha iyi bir iş çıkarır ve gridde yeniden yukarıya çıkarız."

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- Motorsport.com Ekibi

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