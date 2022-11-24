Vowles: "Abu Dhabi felaket tablomuzdaki pistlerden biriydi"

Haberi dinle

Dominasyon senelerinin ardından yeni kuralların ilk sezonunda net bir gerileme yaşayan Mercedes, sezonu yalnızca bir zafer ve bir pole pozisyonuyla takımlar şampiyonası üçüncüsü olarak kapattı.

Özellikle "sıfır sidepod" konsepti nedeniyle ilk yarışlarda zorlanan takım, ikinci yarıya girilirken performansa yoğunlaşmaya başladı ve ABD'deki son güncellemenin ardından Ferrari ile aynı seviyeye ulaşmayı başardı.

Sonuç olarak Brezilya'da George Russell ile sezonun ilk ve tek zaferine ulaşan takım, gelecek sezona umutla bakıyor.

RaceFans'a genel bir değerlendirme yapan James Vowles, ilk olarak Abu Dhabi yarışından bahsetti ve Yas Marina pistinin "felaket tablolarında" yer aldığını itiraf etti.

Vowles, "Her zaman ihtiyatlı olmamız ve beklentilerimizi Brezilya'da elde edeceğimiz sonuçlara belirlemememiz gerektiğini biliyorduk. Interlagos aracımıza tam uyan bir pistti ve her şey çok çok sorunsuz bir şekilde ilerledi.

"Abu Dhabi ise bizim 'felaket tablomuzdaki' pistlerden biriydi."

"Bu tablo, aracımızın pistteki en hızlı araçlara göre nerede olacağını bir şekilde tahmin etmemizi sağlayan bir çözüm, sezon oldukça iyi çalıştı. Örneğin tablo, Meksika ve Brezilya'da Abu Dhabi'ye göre çok daha rekabetçi olacağımızı söylüyordu."

"Tablo, aracın güçlü ve zayıf kılan özelliklerini fonksiyonel bir biçimde hesaplıyor, hesaplamaların doğru olduğu da ortaya çıktı." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Interlagos ve Abu Dhabi performanslarını değerlendiren Vowles, Brezilya'da iyi bir iş yaptıklarını kabul etse de, o hafta sonu Ferrari'nin zayıf kaldığı gerçeğini unutmamaları gerektiğini de ekliyor.

Vowles, "Son yarışlara kadar iyi performans sergileyemememiz her ne kadar olumsuz gibi görünse de aslında çok iyi bir şey, bu durum, aracı yeterince iyi anlayabildiğimiz ve aracın güçlü yönlerini iyice kavrayabildiğimiz anlamına geliyor."

"Fakat Brezilya'da iyi olmamızın bir nedeni de Ferrari'nin geriye gitmiş olması. Nedenini açıklamak zor, ama bu iki pistte Abu Dhabi'deki kadar rekabetçi değillerdi. Son yarışta ise oldukça dişli bir rakiptiler, düzlüklerde çok hızlıydılar ve lastik aşınmasını kontrol edebiliyordu."

"Abu Dhabi performansımız aracımızın zayıf olduğu ve güçlü olduğu yerlerin özellikleriyle açıklanabilir. Interlagos'ta aracımızın özelliklerine gerçekten uyan pek çok viraj dizisi ve viraj tipi vardı, Yas Marina'da bunlara sahip değildik."

"Son olarak Abu Dhabi yarışı çok ama çok soğuk koşullar altında gerçekleşti, gece yarışırken lastik performansında düşüş yaşadık, ön aksta ve arka aksta yaşadığımız sıkıntılar bize zarar verdi."

George Russell, Mercedes W13, leaves his pit box after a stop Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Son olarak bir sezon sonu değerlendirmesinde bulunan Vowles, gelişim hızlarına bakarak kış arasında farkı kapatabileceklerine inancını tekrarladı.

Vowles, "Sezon başlarken W13 hakkında her şeyi bildiğimizi söyleyebileceğimizi sanmıyorum. Yıl boyunca gerçekten çok hızlı bir şekilde öğrenmemiz, anlamamız ve geliştirmemiz gereken birçok şey keşfettik."

"İnişli ve çıkışlı bir sezon oldu. hem de çok fazla, halen açıklayamadığımız ve öğrenemediğimiz birçok şey de mevcut."

"Ancak kaydettiğimiz gelişime bakıldığında özellikle yarış temposunda büyük miktarda ilerleme kaydettiğimizi görüyorum. Bunu yalnızca sorunlarınızın nerede olduğunu anlayarak ve bu sorunların üstünde bir ekip olarak çalışarak yapabilirsiniz."

"Kendimize güveniyoruz, nitekim rüzgar tünelimiz ve geliştirme araçlarımız rakiplerimizden daha iyi çalışıyor, bu da onlara göre daha fazla ilerleyebilmemizi sağlıyor."

"Kış arasında farkı kapatmamız gerekiyor, bence bunu yapabilecek kadar iyi bir sistemimiz var. Sezon boyunca gördüğünüz bu gelişme kış boyunca devam edecek, dolayısıyla gelecek yıl çok güçlü bir yerde olacağımızı düşünüyorum." dedi.