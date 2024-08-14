Surer: "Vowles abartılıyor, geçen sene Capito'nun aracıyla başarılı oldu"

Williams, sürpriz şekilde Jost Capito'nun yerine Mercedes'te stratejist olarak görev yapan James Vowles'u getirmiş ve büyük bir değişimden geçmişti.

2023'te takım, Albon sayesinde birkaç kez ilk ona girmeyi başardı ve şampiyonada ilerledi.

Fakat 20224 yılında durum pek iyi değildi ve şimdiye kadar yalnızca dört puan alabildiler.

Yorumcu Marc Surer'e göre bu durum, James Vowles'tan kaynaklanıyor.

Formula1.de'ye konuşan Surer, “Bu yıl daha kötüler. Williams'ın geçen sezonun aksine bu sezon neredeyse hiç puan alamadığı ortada."

“Sık sık James Vowles'ın abartıldığını söylüyorum. Jost Capito adamlarıyla birlikte geçen yıl harika bir araç üretti."

"James Vowles, tam o dönemde Williams'a geldi, bir aracı devralıp öne çıktılar."

“Tüm övgü James Vowles'a gitti, aracı yapan adama değil."

"Bu yıl araç çok ağır ve çok yavaş. Gelecek yıl Williams'ın daha iyi olacağından da şüpheliyim. Puanlar kazanabilirler ama öne çıkabilirler mi? Hiç sanmıyorum.”