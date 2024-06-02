Vowles 2026'da hiçbir takımın minimum ağırlığa ulaşamayacağını düşünüyor

Kurallarda 2026 için yapılan revizyon hem güç aktarma organlarını hem de şasi tasarımını etkileyecek ve içten yanmalı motor ile artık turbo monteli MGU-H'yi içermeyen hibrid üniteden güç aktarımında neredeyse yarı yarıya bir bölünme olacak.

Hibridizasyona olan bağımlılığın artmasıyla güç aktarma organları 2026'da daha ağır olacak, ancak şasinin mevcut otomobil özelliklerine göre daha kısa ve 10 cm daha dar olması nedeniyle ağırlık kaybetmesi bekleniyor. Aerodinami uzmanları da aracı geliştirmek için aktif aero ile deneyler yapacaklar.

Bunun 40-50 kg arasında bir ağırlık tasarrufuna katkıda bulunması bekleniyor ve Vowles takımların 2022 kural döngüsünün başında birçok takımın yaptığı gibi nihai minimum ağırlık sınırına ulaşmak için mücadele edeceklerine inanıyor.

Vowles, Motorsport.com'a verdiği özel bir röportajda Williams'ın ağırlığının eklenmesiyle tur başına 0.4 saniyeden fazla kaybettiğini kabul etmesinin ardından şunları söyledi: "Bence 2026'ya kadar araç ağırlığı konusunda mantıklı bir yerde olacağız."

"Ancak o zaman bile, 2026'nın şu anda ağırlığını başka hiçbir şampiyonada olmayan bir şekilde ödüllendiren çok ilginç düzenlemeleri var, çünkü bu çok düşük bir sayı. Kimsenin buna ulaşabileceğine inanmıyorum."

"Bu işin bir tarafı. Ancak bunun da ötesinde, rüzgar tünelinde sürekli olarak doğru oranda yere basma kuvveti ekleyebileceğiniz bir araca sahip olduğumuzdan emin olmalıyız ki rekabetçi bir seviyede olsun."

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing Fotoğraf: Williams

Williams'ın büyümesini ve takımın kaderini değiştirmeye yönelik devam eden arzusunu açıklayan Vowles, takımın şampiyonluk yarışında yer alabilmesi için tüm ekibin iyileştirilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Vowles, "Bu şirkette şampiyonluk mücadelesi verebilmemiz için gereken seviyede olduğumuzdan memnun olduğum tek bir alan yok. Bir tane bile."

"Bu cesur ama doğru bir ifade. Ağırlık buradaki herkesin neden doğru yolda olduğumuzu söylediğimizi anlayacağı bir ifade, ancak ele almamız ve düzeltmemiz gereken pek çok şey var."

"Başından beri söyledim, bu konuda açığız. Burada olacağız ve sizi ne yaptığımıza, bunun neden bu kadar zor olduğuna ve Formula 1'in neden istisnai olduğuna dair bir yolculuğa çıkaracağız. "

"Ama oraya ulaşacağız. Ağırlık bugün yüzümüze tokat gibi çarpan tek sorun, ama asıl sorun bu değil." dedi.