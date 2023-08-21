Vowles: "11 takıma başvurup hepsinden ret mektubu almıştım"

Vowles, 2023 sezonu öncesinde Williams takım patronluğu görevini üstlenerek ilk kez bir Formula 1 takım patronu rolüne adım atmış oldu.

Brackley Takımı ile uzun yıllara dayanan birlikteliği, Brawn GP'nin 2009'daki çifte şampiyonluğu ve Mercedes'in 2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz kez Takımlar Şampiyonluğu kazanması gibi tarihe geçen anlara tanıklık eden Vowles, bunu parlak bir özgeçmişle yaptı.

East Anglia Üniversitesi'nde okurken, Vowles o dönemde gridde yer alan 11 takımın hepsine başvuru mektupları gönderdi ve her biri hayır dedi, bu yüzden bu mektuplara duvarında gururla yer verecek ve bu reddedilmeyi kovma arzusunu körükleyecekti.

Vowles ayrıca Motor Sporları Mühendisliği ve Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve Prodrive Mükemmellik Ödülü'nü de aldı. 2001 yılında Brackley'de bulunan British American Racing takımı sayesinde Formula 1'in kapısı nihayet açıldı ve takım şu anki Mercedes kimliğiyle yoluna devam ediyor.

Vowles, Formula 1 web sitesine verdiği demeçte, "Bu iki dersi - matematik ve bilgisayar bilimi - seçmemin nedeni bu derslerde iyi olmamdı."

James Vowles, Team Principal of Williams Racing Fotoğraf: Williams

"Bunları bir iş olarak neye dönüştüreceğim konusunda hiçbir fikrim yoktu, sadece bana hayatta çok şey yapma imkanı verdiğini düşündüğüm şeyleri yapıyordum."

"Yaklaşık bir yıl sonra, hayatımın 30 yılı boyunca bu işi yapma şansımın sıfır olduğuna karar verdim ve gideceğim yönü tamamen değiştirerek 11 takıma da başvurdum; 11 ret mektubu aldım ve bunları duvarıma astım."

"Bu bana kariyer yolumu değiştirmek ve bu yönde ilerlemek için ihtiyacım olan gücü verdi - çünkü bu konuda biraz inatçı ve sinir bozucuyum. Böylece UEA'dayken motor sporları deneyimi kazanmaya başladım, ardından Cranfield Üniversitesi'nde mühendislik derecesi yapmaya devam ettim ve bu da F1'e yol açtı."

Günümüze geldiğimizde Williams, Vowles'ın dümende olmasıyla büyük ilerleme işaretleri gösteriyor ve Alex Albon Kanada Grand Prix'sinde yedincilik ile bu sezon şimdiye kadarki en iyi derecesini elde etti.

Williams şu an Takımlar Sıralamasında da aynı konumda yer alıyor.