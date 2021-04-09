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Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

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Mercedes F1 takımının beyni Vowels, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg’in 2016’daki çekişmeli rekabeti hakkında konuştu

Vowles: "Hamilton’ın 2 turda yaptığını, Rosberg 1000 turda yaptı"

Mercedes’in en dominant olduğu yıllar boyunca Rosberg takımda ikinci sürücü rolünü üstlenirken 2016 yılında Hamilton’ı yenmenin bir yolunu buldu ve dünya şampiyonluğunu kazandı.

Mercedes baş stratejisti James Vowles’ın dediğine göre, bu ikili küçüklüklerinden beri en yakın arkadaşken dünya şampiyonluğu için olan rekabetleri yüzünden birbirlerinin baş düşmanı haline geldiler ve aralarında mutlak bir fark vardı.

Beyond the Grid Podcast'ine konuk olan Vowles şunları söyledi: “Eğer Nico’ya 1000 tur verseydiniz, o yavaş yavaş olağanüstü bir performansa ulaşırdı. Eğer Lewis’e 2 tur verseydiniz, o buna hemen ulaşırdı. Nico’nun mükemmel olduğu nokta ona zaman verdiğinizde ve takım arkadaşının ne yaptığını anladığında o zaman gerçekten inanılmaz işler başarıyor.

2016 yılında şampiyonluk için sadece iki aday vardı, iki Mercedes pilotu. Bunun sonucunda Rosberg 5 puan farkla dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Rosberg 9, Hamilton ise 10 yarış kazanmıştı ama Abu Dabi'deki meşhur son yarışla birlikte Rosberg'in şampiyonluğu için bu yeterli olmuştu. Bundan saatler sonra ise Rosberg bir anda F1’i bırakacağını açıkladı ve bunu kimse beklemiyordu.

Vowles bu olayı şu sözlerle anlattı: “Toto bizi ofisine çağırdı. Ne beklememiz gerektiğini bilmiyorduk. Fakat Toto, bizden söyleyeceği beş şeyi tahmin etmemizi istese bunlardan biri Nico’nun F1'i bırakması olmazdı. Bu gerçekten tuhaf bir andı.”

“Bugün bile neden takımdan ayrılmayı seçtiğini anlamak zor. Çünkü Lewis’i bir daha yenemeyecek olduğunu varsaysak bile iyi bir aracı vardı, yarış kazanırdı ve mükemmel bir iş çıkaran bir takımın parçası olarak kalırdı.”

Biraz daha geriye gidip takımın 2010 yılındaki haline bakarsak “Silver Arrows” yani "Gümüş Oklar" adlı proje ile Toto Wolff, Ross Brawn ve Niki Lauda önderliğinde Nico Rosberg ve yanında emekliliğinin ardından pistlere geri dönen Michael Schumacher yer aldı.

Schumacher’in geri dönüşü ve Ferrari yerine Mercedes’ gelmesi, takım için hem pazarlama açısından hem de deneyim açısından paha biçilemez bir ödüldü.

Fakat bu süreçte 7 kez dünya şampiyonu en iyi formunda değildi ve eskisi gibi zaferler kazanmıyordu.

Vowles bu zamanlar hakkında şunları söyledi: “Kalbim gerçekten paramparça olmuştu, bu insan herkesin yarış kazanmasını istediği bir insandı çünkü hak ediyordu ve bu takım için çok fazla emek harcıyordu.”

3 başarısız sezonun ardından 2012’de Schumacher tekrar emekli olacağını açıkladı. Yine de sezon bitmeden Avrupa Grand Prix’sinde son bir podyum kazanmayı başardı.

2013’te ise Mercedes Nico Rosberg’in takım arkadaşı olarak Lewis Hamilton ile anlaştı. Bu noktadan sonra takımın bütün dinamikleri değişti ve takımla beraber 7 dünya şampiyonluğu kazandı. 

Vowles, Hamilton'un takımla birlikte nasıl geliştiğini anlattı: "Bizde katıldığında çok farklı bir kişiliği vardı. Bize ilk geldiğinde bir paralı asker gibiydi, yarış kazanmak için buradaydı.”

"Kazanma arzusu ortadan kalkmadı, ama fark ettiği şey, bunu takımla ve takımın bir parçası olarak yapıyorsunuz ve bunun bir sonucu olarak var olan en büyük sporcu oluyorsunuz. Bir kişi sadece kendine güvenemez.”

Mercedes pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin ise Hamilton'un değişimini şöyle anlattı: "Başlangıçta, her yarışı kazanmak için acımasız bir arzusu vardı, sürüşüyle kendini gösterdi, sadece hızlandı ve hızlandı ve durmadı."

“Bence şimdi çok daha stratejik bir sürücü haline geliyor. İlk yarışın ilk turundan itibaren şampiyonluğu ve aracı ve lastiklere çok daha iyi korumayı düşünüyor."

"Yarışları kaybetme konusunda gelişmedi çünkü onun doğasında sadece kazanmak var. Tabii ki, hafta sonuna yaklaşımı ve zihniyeti de önemli. Her şey gerçekten önceden hesaplamış ve titizce düşünmüş oluyor."

Shovlin, "Birisi size Lewis'in hataları hakkında bir soru sorarsa, herhangi bir örneği hatırlamak için sezonlar öncesinde geri dönüp düşünmeniz gerekir. Onun hedefi mükemmellik ve bu ulaşılması zor bir hedef. Elde etmeye çalıştığı şey bu.” 

Hamilton, Schumacher'den bir tane daha fazla olacak şekilde benzeri görülmemiş sekizinci Formula 1 Dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Aynı zamanda, 96 galibiyeti olan Mercedes sürücüsü, bu sezonun 100. galibiyetine doğru ilerliyor. Bunun yanında 100. pole pozisyonunu kazanmasına sadece 2 pole kaldı.

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Editör Selin Elif Köse

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