Volkswagen yönetimi, Porsche ve Audi koltuklarında Alman pilotlar görmek istiyor

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Volkswagen yönetimi, her iki markanın da 2026'da Formula 1'e girebilmek için motor projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını doğruladı.

Her ne kadar resmi açıklama kısa bir süre önce gelmiş olsa da, Porsche ve Audi'nin gride katılacaklarına dair dedikodular uzun süredir devam etmekteydi -fakat gride motor tedarikçisi olarak mı yoksa bağımsız takım olarak mı katılacakları henüz kararlaştırılmadı.

Volkswagen patronunun bir diğer beklentisi ise spora girerken Alman bir pilot ile anlaşmak. Yeniden yapılanan Alpine'in ilk yaptığı işlerden biri, Fransız pilot Esteban Ocon'un sözleşmesini üç yıl uzatmak olmuştu, Volkswagen de benzer bir ortaklık hedefliyor.

Gridde an itibariyle yalnızca iki Alman pilot bulunuyor: Sebastian Vettel ve Mick Schumacher. Fakat Diess, Porsche ve Audi'nin varlıklarının Almanya'da F1'e olan ilgiyi "dirilteceğini" umut ediyor.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Diess, "Formula 1 bu zamana dek ABD'de pek başarılı değildi, fakat şu anda durum ortada."

"Elbette ülkenizden başarılı bir pilot çıkması durumunda Formula 1'in o ülkede popüler olması yalnızca an meselesi. Her iki üreticimiz için de Alman pilotlarla anlaşmaya çalışacağımızı düşünüyorum."

"Bu ülkemize büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Almanya'da F1'e olan ilgiyi diriltmek amacıyla Almanya'da yeniden bir yarış düzenlemek için planlar yapıldığını da biliyorum."

"Hem uluslararası olarak, hem de Almanya için gayet mantıklı. Tüm dünyaya ulaşmak istiyorsak ABD ve Çin'de de güçlenmeliyiz. Asya'yı da bir bütün olarak ele almalıyız." dedi.

Volkswagen logo Fotoğraf: Sutton Images

Porsche ve Audi ile ilgili tartışmalar çoğunlukla sporun çevre politikalarının etrafında şekilleniyor, ki bu konunun 2026 kurallarının da merkezinde olması bekleniyor.

Yeni motorlarla ilgili bir anlaşmanın tamamlanmaya yaklaştığı düşünülüyor ve Diess, gelecekte ciddi bir değişim yaşanacağının farkında.

Diess, "Her iki üretici de F1'in oldukça sürdürülebilir bir hale geleceğine inanıyor. Gelecekte sentetik yakıtlar kullanılacak, araçlar karbondioksit nötr olacak ve elektrik kullanımı artacak."

"F1'in sene 2028 olduğunda halen dünyanın en büyük motor sporları gösterisi olacağını varsayıyoruz. Özellikle Çin ve ABD'de ilgi artmaya devam edecek. Dolayısıyla premium üreticiler için en büyük pazarlama platformu burası." dedi.

Porsche'nin, büyük olasılıkla bir güç ünitesi anlaşması yoluyla, Red Bull'a ortak olmak istediği yönünde güçlü söylentiler varken, Audi'nin McLaren'de hisse satın almak için bir hamleyi değerlendirdiği düşünülüyor.