Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / F1 pilotları, Miami pistinin kilit noktasının "sahte marina" virajı olduğunu düşünüyor Sonraki / Miami GP, "sahte marina" konusunda nasıl son gülen olacak?
Formula 1 / Miami GP Haberler

Volkswagen yönetimi, Porsche ve Audi koltuklarında Alman pilotlar görmek istiyor

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Porsche ve Audi'nin Formula 1'e katılırken Alman sürücülerle anlaşmaya çalışacaklarını düşünüyor.

Ekleyen:
Volkswagen yönetimi, Porsche ve Audi koltuklarında Alman pilotlar görmek istiyor
Haberi dinle

Volkswagen yönetimi, her iki markanın da 2026'da Formula 1'e girebilmek için motor projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını doğruladı.

Her ne kadar resmi açıklama kısa bir süre önce gelmiş olsa da, Porsche ve Audi'nin gride katılacaklarına dair dedikodular uzun süredir devam etmekteydi -fakat gride motor tedarikçisi olarak mı yoksa bağımsız takım olarak mı katılacakları henüz kararlaştırılmadı.

Volkswagen patronunun bir diğer beklentisi ise spora girerken Alman bir pilot ile anlaşmak. Yeniden yapılanan Alpine'in ilk yaptığı işlerden biri, Fransız pilot Esteban Ocon'un sözleşmesini üç yıl uzatmak olmuştu, Volkswagen de benzer bir ortaklık hedefliyor.

Gridde an itibariyle yalnızca iki Alman pilot bulunuyor: Sebastian Vettel ve Mick Schumacher. Fakat Diess, Porsche ve Audi'nin varlıklarının Almanya'da F1'e olan ilgiyi "dirilteceğini" umut ediyor.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Diess, "Formula 1 bu zamana dek ABD'de pek başarılı değildi, fakat şu anda durum ortada."

"Elbette ülkenizden başarılı bir pilot çıkması durumunda Formula 1'in o ülkede popüler olması yalnızca an meselesi. Her iki üreticimiz için de Alman pilotlarla anlaşmaya çalışacağımızı düşünüyorum."

"Bu ülkemize büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Almanya'da F1'e olan ilgiyi diriltmek amacıyla Almanya'da yeniden bir yarış düzenlemek için planlar yapıldığını da biliyorum."

"Hem uluslararası olarak, hem de Almanya için gayet mantıklı. Tüm dünyaya ulaşmak istiyorsak ABD ve Çin'de de güçlenmeliyiz. Asya'yı da bir bütün olarak ele almalıyız." dedi.

Volkswagen logo

Volkswagen logo

Fotoğraf: Sutton Images

Porsche ve Audi ile ilgili tartışmalar çoğunlukla sporun çevre politikalarının etrafında şekilleniyor, ki bu konunun 2026 kurallarının da merkezinde olması bekleniyor.

Yeni motorlarla ilgili bir anlaşmanın tamamlanmaya yaklaştığı düşünülüyor ve Diess, gelecekte ciddi bir değişim yaşanacağının farkında.

Diess, "Her iki üretici de F1'in oldukça sürdürülebilir bir hale geleceğine inanıyor. Gelecekte sentetik yakıtlar kullanılacak, araçlar karbondioksit nötr olacak ve elektrik kullanımı artacak."

"F1'in sene 2028 olduğunda halen dünyanın en büyük motor sporları gösterisi olacağını varsayıyoruz. Özellikle Çin ve ABD'de ilgi artmaya devam edecek. Dolayısıyla premium üreticiler için en büyük pazarlama platformu burası." dedi.

Porsche'nin, büyük olasılıkla bir güç ünitesi anlaşması yoluyla, Red Bull'a ortak olmak istediği yönünde güçlü söylentiler varken, Audi'nin McLaren'de hisse satın almak için bir hamleyi değerlendirdiği düşünülüyor.

paylaşım
yorumlar
F1 pilotları, Miami pistinin kilit noktasının "sahte marina" virajı olduğunu düşünüyor
Önceki haber

F1 pilotları, Miami pistinin kilit noktasının "sahte marina" virajı olduğunu düşünüyor
Sonraki haber

Miami GP, "sahte marina" konusunda nasıl son gülen olacak?

Miami GP, "sahte marina" konusunda nasıl son gülen olacak?
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Altay Gök
Hamilton: "Aksesuar gibi küçük bir meseleyi tartışmak çok saçma" Miami GP
Formula 1

Hamilton: "Aksesuar gibi küçük bir meseleyi tartışmak çok saçma"

Ilott, Miami'de Alfa Romeo yedek pilotluğuna geri dönüyor Miami GP
Formula 1

Ilott, Miami'de Alfa Romeo yedek pilotluğuna geri dönüyor

Newey: "Ferrari ile 2021 ayarında bir mücadele bekliyorum" Emilia Romagna GP
Formula 1

Newey: "Ferrari ile 2021 ayarında bir mücadele bekliyorum"

Son Haberler

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"

Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı

FIA, Ferrari'nin Imola lastik testinde kullandığı araçla ilgili durumdan memnun
Formula 1 Formula 1

FIA, Ferrari'nin Imola lastik testinde kullandığı araçla ilgili durumdan memnun

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.