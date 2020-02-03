Volkswagen, Sonoma'da Mercedes F1'in rekorunu kırmayı hedefliyor

Volkswagen, ID.R elektrikli prototip aracı ile Pikes Peak, Nurburgring ve Goodwood'da herkesi geçmeyi başardığı gibi, Çin’deki Tianmen dağı üzerindeki Tianmen Shan Big Gate yolunu 7 dakika 38.58 saniyede tamamlayarak bir rekor daha kırmıştı.

Volkswagen Motorsport CEO'su Sven Smets, Autocar'a verdiği demeçte şirketin şu anda ikinci nesil bir araç geliştirdiğini söyledi. Ancak, ilk aracın potansiyeli tamamen kullanılmış değil ve bundan ötürü birkaç yarışta daha kullanılması planlanıyor.

Volkswagen'in gideceği en önemli yarış hiç şüphesiz 28-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Sonoma Hız Festivali olacak.

Alman şirket orada, geçen yıl 2016 Mercedes W07 ile 1:15.430 yapan eski F1 pilotu Esteban Gutierrez'in resmi olmayan tur rekorunu kırmaya çalışacak.

Smets, “California elektrikli bir araçla gitmek için doğru yer. Mercedes'i yenmek kolay olmayacak, fakat rekoru kırmak istiyoruz. F1 aracı tarafından belirlenen tur rekorunu kırmak için Sonoma'ya gidiyor olmamız, teknolojinin en üst seviyelerinde olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Volkswagen I.D R, 39.9 saniyelik süresi ile GoodWood rekorunu kırmıştı. Bundan önceki rekor 1999 yılında 41.6 saniye ile McLaren MP4/13'ü süren Nick Heidfeld'e aitti.