Volkswagen Grubu, yılın ikinci çeyreğinden önce F1 kararını vermeyebilir

Son haftaların ana gündem konularından birisi Audi ve Porsche'nin Formula 1'le ilgili vereceği karar oldu.

Genel beklenti Audi ve Porsche'nin 2026 yılında spora girmesi yönünde, Ancak nihai kararın henüz verilmemiş olması, yeni spekülasyonları ve haberleri beraberinde getiriyor.

Bu, büyük çaplı bir karar olduğu için yönetim kurulu onayı gerekiyor ve bu tarz toplantılar pek sık yapılmıyor.

Audi ve Porsche sözcüleri, geçtiğimiz günlerde F1 kararını verip vermedikleri sorulduğunda, yanıt vermeyi reddettiler.

Porsche sözcüsü, kararın hâlâ değerlendirme aşamasında olduğunu ve daha fazla yorum yapmayacaklarını söyledi.

Reuters'ın haberine göre markaya yakın bir kaynak, kararın Şubat ayı sonunda yapılacak bir yönetim kurulu toplantısında görüşüleceğini ancak yılın ilk çeyreğinin bitiminden önce bir karar çıkmayacağını belirtti.

Ayrıca Alman gazetesi F.A.Z. da Volkswagen'in yönetim kurulunun Şubat ayı sonundan önce bir karar alınmayacağını belirtti.

Bu, Volkswagen Grubu yönetim kurulunun karar vermek için hâlâ yaklaşık 2 ayı olduğu anlamına geliyor.

F1'e girişin gerçek anlamda, Şubat ayının sonunda gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısında tartışılacak ve bundan bir süre sonra markaların F1'e katılıp katılmayacağı konusundaki nihai karar verilecek.

Reuters'ın kaynağı, McLaren & Audi işbirliğinin masada olduğunu ancak henüz kesinleşmediğini belirtti.