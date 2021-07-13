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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

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Volkswagen markaları Audi ve Porsche, 2025’te yürürlüğe girmesi planlanan yeni güç ünitesi kuralları dahilinde Formula 1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor.

Volkswagen, F1 araçlarının dört çeker olmasını istiyor

Alman araç üreticilerinin CEO’ları, Avusturya'da Formula 1'in gelecek güç üniteleri kurallarını tartışmak için düzenlediği toplantıya katıldı.

La Gazzetta dello Sport’dan Andrea Cremonesi, toplantıya katılan tüm paydaşların F1’in hibrit konseptine sadık kalmayı fakat bunu daha basit ve düşük maliyetli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Detaylar çok net olmasa da Cremonesi’ye göre Volkswagen, iki şirketlerinden birinin F1’e katılmasını sadece bir temel faktör değişirse değerlendirecek ve bu da araçların dört çeker olması.

Cremonesi, “WEC ve Formula E’deki deneyimlerine dayanarak iki Alman üretici de dört çekere geçilmesi fikrini önerdi.” yorumunda bulundu. 

Ayrıca Porsche ve Audi, önerilerinden biri de ön tekerlerin yeni bir elektrikli motordan güç almasıydı.

Mercedes, Renault ve Red Bull bu fikre çok ilgi göstermese de Ferrari, daha düşük maliyetlere ve hibrit teknolojisine önem veren “tüm çözümlere açık” olduğunu belirtti.

Cremonesi'ye göre, 2025-2026 için muhtemel değişikliklerden bir diğeri ise pahalı, karmaşık ve oldukça ağır olan geri kazanım sistemi MGU-H'nin kullanılmamaya başlanması.

"Sadece MGU-K kalacak ama kinetik enerjinin geri kazanımı daha güçlü bir parça kullanılarak arttırılacak."

İçten yanmalı motorlara gelince, 1.6 litrelik V6 kalacak gibi gözüküyor ve sürdürülebilir yakıtların kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, “Avrupa'da, herkesin 2030'a kadar elektrikli araçlara geçtiğini hayal edebiliyoruz."

“Ancak dünyanın geri kalanında, hâlâ benzinle çalışan Mercedes araçları da dahil olmak üzere milyonlarca araç olacak."

"Bu yüzden yapabileceğimiz şey, biyoyakıt veya sentetik yakıt fark etmeksizin herhangi bir sürdürülebilir yakıt geliştirmek için inovasyonlarımızla olabildiğince katkıda bulunmaktır." diye ekledi.

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