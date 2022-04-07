Volkswagen, Audi ve Porsche'nin F1'e girişine yeşil ışık yaktı, nihai karar sonra verilecek!

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Porsche ve Audi'nin Formula 1'e gireceğine yönelik aylar süren spekülasyonların ardından nihayet perşembe günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yol haritası belirlendi.

Açıklamaya göre yönetim kurulu, Porsche ve Audi'nin Formula 1'e girişine yönelik planlarını onayladı. Fakat 2026 kuralları netleşene kadar nihai kararlarını vermeyi düşünmüyorlar.

Her iki şirket de 2026 yılı itibariyle daha uygun maliyetli bir motor isterken, MGU-H gibi karmaşık teknolojilerin yeni güç ünitesinden çıkarılmasını talep ediyor. F1'in izlediği plan da tam olarak bu yönde.

Perşembe günkü toplantıdan sonra yayınlanan kısa bir bildiride şöyle denildi: "Volkswagen AG, Porsche AG ve Audi AG Yönetim ve Denetim Kurulu, iki Grup markasının Formula 1'e girişine yönelik potansiyel planlarını onayladı."

"Audi ve Porsche markaları, konuyla ilgili ayrıntıları daha sonraki bir tarihte açıklayacak."

"Bu, şirketimize 2026'dan itibaren motor sporlarının zirvesinde teknolojik liderliğini gösterme fırsatı verecek."

"Şu anda son değerlendirme aşamasındayız ve henüz nihai kararı vermedik. Çünkü şu noktada 2026 ve sonraki yıllara ilişkin yeni düzenlemeler henüz mevcut değil."

"Bunlar, şampiyonayı daha sürdürülebilir kılmak için köklü değişiklikler sağlıyor ve Audi'nin olası girişi için bir ön koşul teşkil ediyor. Audi Sport bu konuları doğrudan FIA ile görüşüyor."

Porsche'nin Formula 1'e girişinde Red Bull ile ortaklık kurması neredeyse kesin görünüyor. Audi'nin potansiyel planları ise o kadar da net değil.

Audi için McLaren iddiaları vardı ancak kaynaklar, iki taraf arasındaki anlaşma ihtimalinin oldukça azaldığını belirtiyorlar.

Audi sadece motor tedarikçisi olmayı değil, bir takım sahibi olmayı istiyor ve McLaren'ı devralma seçeneği oldukça pahalı olacak. Ayrıca Woking merkezli ekip buna sıcak bakmıyor.

Bugün Aston Martin'in Audi ortaklığı için seçenekler arasında yer aldığı konuşuluyor. Kaynaklar, iki taraf arasındaki görüşmelerin çoktan gerçekleştiğini belirtiyorlar.