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Volkswagen, Audi ve Porsche'nin F1'e girişine gelecek hafta yeşil ışık yakabilir

Görünüşe bakılırsa beklenen haber artık çok yakın. Reuters'a göre Volkswagen, gelecek hafta Audi ve Porsche'nin F1'e girişine yeşil ışık yakacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Volkswagen, Audi ve Porsche'nin F1'e girişine gelecek hafta yeşil ışık yakabilir
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Reuters'ın haberine göre konuya aşina olan iki kaynak Audi ve Porsche'nin sahibi Volkswagen'in, bu iki markanın Formula 1'e girmesi için yeşil ışığı önümüzdeki hafta yakacağını iddia etti.

Kaynağa göre gelecek hafta üst düzey bir toplantı yapılacak ve buradan F1'e giriş kararı çıkma ihtimali çok yüksek.

Reuters'ın iletişime geçtiği Volkswagen sözcüsü, konu hakkında yorum yapmayı reddederken, haber Business Insider tarafından da doğrulandı.

Kaynağa göre Audi, McLaren'a 500 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Porsche ise Red Bull ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planlıyor.

Volkswagen daha önce Formula 1'de yer almadı ancak Red Bull ile özellikle WRC'de çalıştı.

McLaren ve Red Bull konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Eğer anlaşmalar gerçekleşirse, Audi ve Porsche 2026 yılında motor tedarikçisi olarak spora giriş yapacak.

O dönemde Formula 1'in motor kuralları tamamen değişecek ve Red Bull, özellikle Porsche için çok cazip bir seçenek.

Haberde, Audi'nin McLaren'ı satın almak için mi 500 milyon dolar ödeyeceği yoksa ortaklık için mi bu teklifi yapacağı belirtilmedi.

Ayrıca motorun nerede, nasıl üretileceğiyle ilgili birden fazla soru işareti de var.

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