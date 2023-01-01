Van de Grint: "Vasseur üzerindeki baskı çok fazla"

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2022 Formula 1 sezonu, hızlı başlangıca rağmen Ferrari için unutulması gereken yıllardan birisi oldu.

Takım patronu Mattia Binotto, zorlu yılın ardından görevinden istifa etti ve yerine yakında Alfa Romeo'dan gelen Frederic Vasseur geçiyor.

Kees van de Grint, Motorsport.com ile yaptığı röportajda geçen yılı değerlendirdi.

Van de Grint, Bridgestone'un lastik mühendisi olduğu için Ferrari döneminde altın üçlü ile yakın çalıştı: Jean Todt, Ross Brawn ve tabii ki yedi kez dünya şampiyonu olan Michael Schumacher.

Bundan ötürü 2022'ye dönüp baktığında, Ferrari'de kaos olduğu sonucuna varıyor.

Van de Grint Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, eğer başka bir takım patronu olsaydı, Ferrari'nin şampiyon olup olamayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Bu kesinlikle doğru değil."

"Binotto'yu en fazla suçlayabileceğiniz şey, belki de doğru personeli işe almamış ya da onları doğru yere yerleştirmemiş olmasıdır."

"Muhtemelen hangi lastiklerin hazırlanması gerektiği konusunda iyi bir iletişim kuruluyordu. Fakat sonrasında ekiptekiler başka lastikler seçerse, o zaman Binotto hiçbir şey yapamaz."

"Binotto muhtemelen bu insanları değiştirmeliydi. Ferrari'de eksik olan şey, ki Vasseur belki de bu eksikliği giderecektir, her şeyin üst yönetimin altında olmasıydı."

"Ferrari'nin eksik olduğu yer burasıydı. Çok fazla hata yapıyorlar. Ferrari'nin kaosun ortadan kalkması ya da en azından azalması için ikinci katmanda başka isimlere ihtiyacı var."

Peki Van de Grint, Ferrari'de işlerin bu kadar sık ters gitmesini nasıl açıklıyor?

"Tam bir kaos var. Bir keresinde yarışı garajdan izledim. Ne gördüğümü dahi anlamadım. Çok başarılı oldukları yıllarla hiç alakası yok. O zamanlar her şey bir ordu gibi işliyordu. Her şey iyi yağlanmış bir makine gibiydi."

"Şimdi birbirinin üzerinden geçen insanlardan oluşan bir karınca yuvasına benziyorlardı. Hiçbir sistem göremedim."

"Sanırım işler burada ters gitti. Bu durum değişir ve hız korunursa, rekabetçi olabilirler. Fakat gelecek yıl Max'in ana rakibinin Mercedes olacağını düşünüyorum. İyi bir takımları var. Araç belki biraz daha gerideydi ama takım iyiydi."

Vasseur üzerindeki büyük baskı

Vasseur'ü ise Ferrari'de zor bir görev beklediği görüşünde.

"Ona bol şans diliyorum. Fred ile çalıştım, iyi bir adam ama Binotto da öyleydi. Orada değiştirmeniz gereken çok fazla şey var."

"Bu da çok sert önlemler anlamına geliyor. Garajda gözlemleyebildiğim kadarıyla, belirli pozisyonlara sahip kişilerin değiştirilmesi gerekiyor fakat o isimlerin yerine geçecek birilerini bulmanız lazım."

"Ne yapılması gerektiğini söylemek kolay biliyorum ama Vasseur bunun için var."

"Binotto Ferrari'nin çocuğuydu ve Vasseur ise bir yabancı."

"Üzerindeki baskı da beklentiler gibi yüksek. Hatta çok yüksek. Fred harika bir takım patronu, fakat bu durumu tek bir takım patronu düzeltemez."