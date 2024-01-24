Visa, Red Bull'un da sponsoru olacak

Eski AlphaTauri Formula 1 takımı, bugün itibariyle takım adını Visa Cash App RB olarak değiştirdiğini duyurdu.

Bugünkü duyuruda belirtilmemesine rağmen Faenza merkezli ekip, VCARB kısaltmasını da kullanıyor ve nihai karar henüz verilmemiş olsa da, RB şasisine bu ismin verilmesi muhtemel. Bu da VCARB01 gibi bir araç ismini ortaya çıkarabilir.

Geçen hafta yeni adın Racing Bulls olacağı belirtilmişti, fakat takımı bu ismi kullanmamayı seçti.

Anlaşma kapsamında Visa, takımın ana sponsoru olacak. Üstelik Visa, Red Bull'un sahibi olduğu her iki takımın da sponsorluğunu üstlenecek.

Bundan ötürü de şirket logosu Max Verstappen ve Sergio Perez'in RB20'lerinde yer olacak.

Bu anlaşma Visa'nın 15 yıldır yaptığı ilk büyük sponsorluk anlaşması olurken, Cash App'in de Red Bull ile geçmişe dayalı anlaşması vardı.

Fotoğraf: Visa Cash App RB Visa Cash App RB logo

Daha önce Minardi ve Toro Rosso olarak bilinen İtalyan takım, giyim şirketiyle sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından son dört sezondur kullandığı AlphaTauri markasından tamamen uzaklaşacak.

Yeni araç 8 Şubat'ta Las Vegas'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Üstelik bu lansmanda Daniel Ricciardo ile Yuki Tsunoda'nın giyeceği tulumlar da tanıtılacak.

CEO Peter Bayer, "Takımın yeni ismini açıklamak ve yeni ortakları duyurmak harika."

"Faenza'da yeni bir yarış dönemine giriyoruz, yetenek yuvası olarak DNA'mıza sadık kalıyoruz fakat F1'deki en büyük ödüller için yarışmaya daha fazla odaklanıyoruz."

"Benim ve takım patronu Laurent Mekies'in liderliğinde, takım için cesur bir vizyonumuz var. Bu yolculukta yanımızda Visa ve Cash App gibi gelecek odaklı ortaklarımızın olması son derece heyecan verici." dedi.

Visa'nın Red Bull takımına paralel şekilde RB'ye de sponsor olması, iki taraf arasındaki sinerjinin başlı başına büyük bir örneği.

Red Bull Technology'nin pazarlama müdürü Oliver Hughes "Visa Cash App RB'nin doğuşu son derece önemli bir an."

"Yeni kimlik sadece bir isim değişikliği değil, takımı mücadelede yeni seviyelere taşımak için tasarlanmış heyecan verici yeni bir yolculuğun başlangıcı."

"Bu da dünyanın en ikonik markalarından birinin takımın isim sponsoru olması kanıtlanıyor." dedi.

İki sponsor geçen yılki Las Vegas GP'sinde AlphaTauri ile çalışmaya bşaladı ve o zamandan beri yakın işbirliği içinde çalışıyorlardı.