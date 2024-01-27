Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı

Geçtiğimiz sezon Red Bull, 2024 sezonu öncesinde genç takımının büyük bir revizyondan geçeceğini ve Formula 1 takımını mümkün olan her teknik açıdan üst düzey takımına yaklaştırmakla kalmayıp aynı zamanda yeniden markalanacağını duyurdu.

Adidas ve Hugo Boss, spor dünyasındaki söylenti değirmeninin ilk öncüleri olarak ortaya çıktılar. Ancak bu hafta başında AlphaTauri'nin yeni adı nihayet duyurulduğunda 'Visa Cash App RB' olarak açıklandı.

'RB'nin neyi temsil ettiği henüz doğrulanmadı. Ancak fikirlerin 'Red Bull' ile 'Racing Bulls' arasında ikiye bölündüğü söylenebilir.

Visa Cash App RB'nin CEO'su Peter Bayer duyuru sırasında yaptığı açıklamada, "Takımın Formula 1 hikayesinin bir sonraki aşamasına geçerken yeni kimliği açıklamak ve yeni ortakları karşılamak harika."

"Faenza yeni bir yarış dönemine giriyor, yetenek yuvası olarak köklerimize sadık kalıyoruz ama şimdi F1'deki en büyük ödüller için yarışmaya daha da fazla odaklanıyoruz."

"Benim ve takım patronu Laurent Mekies'in liderliğindeki takım için cesur bir vizyonumuz var ve bu yolculukta Visa ve Cash App gibi geleceğe odaklı ortaklarımızın yanımızda olması son derece heyecan verici." dedi.

Sosyal medyada yer alan bir ipucuna göre, bu cesur vizyon takımın 2024 renk düzenine de yansıyabilir.

'Yeni takım, yeni görünüm. 8 Şubat 2024' yazan kısa Instagram videosunda, pembe ve yeşil tonlarının hakim olduğu mavi ağırlıklı bir görüntü paylaşıldı.

Ancak potansiyel görünüm renkleri taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, takımın yeni ismi taraftarlarca hâlâ benimsenmiş gibi görünmüyor.

Bir taraftar, "Daniel ve Yuki kaza yapmadan bir yarış geçirirlerse temassız ödememi mi alacaklar?" diye sorarken, bir başka taraftar da 10 yıl içinde bu ismin "Tarihteki en kötü 10 F1 takımı ismi" başlığı altında bir YouTube videosunda yer alacağını düşünüyor.

Yeni araç 8 Şubat'ta Las Vegas'ta tanıtılacak ve yeni takım renkleri 29 Şubat'ta Bahreyn'de yapılacak sezon öncesi testlerde pilotlar Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo tarafından tanıtılacak.