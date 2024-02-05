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Visa Cash App RB'nin renk düzeni Toro Rosso'ya benzeyecek

Visa Cash App RB Formula 1 takımı, yeni 8 Şubat'ta Las Vegas'ta tanıtacak. Renk düzeninin, AlphaTauri adına geçmeden önce Toro Rosso tarafından kullanılan renk ve konsepte benzemesi bekleniyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Pierre Gasly, Scuderia Toro Rosso STR13

Visa Cash App RB, yeni Formula 1 aracının renk düzenini bir haftadan kısa bir süre içinde Las Vegas'ta tanıtacak.

Faenza merkezli ekip, tek koltuklu aracın nihai adının ne olacağını henüz açıklamadı fakat VCARB01 adını kullanacakları konuşuluyor.

Takım yeni aracı tanıttıktan kısa bir süre sonra, 12 Şubat'ta Misano'da bir çekim günü düzenlenecek.

Jody Egginton yönetimindeki mühendisler tarafından tasarlanan yeni araçta, geçen yıl Red Bull'un sezona damga vurduğu RB19'un süspansiyon sistemi de yer alacak. 

Red Bull Racing ve Visa Cash App RB arasındaki sinerjinin artmasıyla birlikte, Faenza merkezli ekibin ürettiği araçta Avusturyalı ekibe ait pek çok sistemi sisteme yer verilecek.


Renk düzeninde özellikle VISA ve Cash App'e yer verilecek ve büyük oranda geçmişe dönüş yapılacak.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Laurent Mekies tarafından yönetilen takımın yeni aracı, yıllar önce Toro Rosso'da kullanılan renk düzeniyle benzerlikler taşıyacak.

STR12 ve STR13'e benzemesi beklenen yeni renk düzeninin temelini mavi oluşturacak. Muhtemelen 2017 ve 2018'de kullanılandan farklı bir mavi olacak fakat yine de dış aksamın çoğu mavi rengi taşıyacak.

Toro Rosso'da kullanılan konsept devam edecek ve yatay bir çizgi yer alacak. Bu çizgi kırmızı değil, beyaz olacak. Her zamanki dış aksamda boğa logosu ve Visa'nın logoları yer alacak.

Bir bakıma yeni aracın büyük oranda mavi ve beyaz hatlardan oluşacağını söylemek mümkün.

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