Visa Cash App RB, yeni aracını 8 Şubat'ta tanıtacak
Visa Cash App RB, 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni aracı 8 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.
Eski adıyla AlphaTauri, 2024 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklamayan takımlardan birisiydi ve bunun için yeni takım kimliğini duyurmayı bekliyorlardı.
Bugün yeni takım adının Visa Cash App RB olduğunu doğrulayan İtalyan ekip, yeni aracın örtüsünü 8 Şubat'ta kaldıracağını duyurdu.
Böylelikle 2024 Formula 1 araç lansman tarihini açıklamayan sadece Haas kaldı. Amerikalı ekibin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.
2024 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|5 Şubat
|Williams
|Mercedes
|VF-24
|5 Şubat
|Stake F1 Team
|Ferrari
|C44
|7 Şubat
|Alpine
|Renault
|A524
|8 Şubat
|Visa Cash App RB
|RBPT Honda
|Açıklanacak
|12 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR24
|13 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|Açıklanacak
|14 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL38
|14 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W15
|15 Şubat
|Red Bull
|RBPT Honda
|RB20
|Açıklanacak
|Haas
|Ferrari
|VF-24
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