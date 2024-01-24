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Visa Cash App RB, yeni aracını 8 Şubat'ta tanıtacak

Visa Cash App RB, 2024 Formula 1 sezonunda yarışacağı yeni aracı 8 Şubat'ta tanıtacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Eski adıyla AlphaTauri, 2024 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklamayan takımlardan birisiydi ve bunun için yeni takım kimliğini duyurmayı bekliyorlardı.

Bugün yeni takım adının Visa Cash App RB olduğunu doğrulayan İtalyan ekip, yeni aracın örtüsünü 8 Şubat'ta kaldıracağını duyurdu.

Böylelikle 2024 Formula 1 araç lansman tarihini açıklamayan sadece Haas kaldı. Amerikalı ekibin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor.

2024 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi
5 Şubat Birleşik Krallık Williams Mercedes VF-24
5 Şubat İsviçre Stake F1 Team Ferrari C44
7 Şubat Fransa Alpine Renault A524
8 Şubat İtalya Visa Cash App RB RBPT Honda Açıklanacak
12 Şubat Birleşik Krallık Aston Martin Mercedes AMR24
13 Şubat İtalya Ferrari Ferrari Açıklanacak
14 Şubat Birleşik Krallık McLaren Mercedes MCL38
14 Şubat Almanya Mercedes  Mercedes W15
15 Şubat Avusturya Red Bull RBPT Honda RB20
Açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Haas Ferrari VF-24
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