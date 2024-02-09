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Visa Cash App RB, yeni aracı VCARB 01'in örtüsünü kaldırdı!

Visa Cash App RB, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda tarafından kullanılacak olan VCARB 01'in ilk resmi fotoğraflarını yayınladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Daniel Ricciardo, VCARB 01

Başta takım adı olmak üzere, pek çok şeyi değiştiren İtalyan ekip, yeni aracı tanıtmak için Las Vegas'ı tercih etti. Daha çok Visa Cash App RB Formula One Team olarak bilinen Racing Bulls, yeni aracın adını VCARB 01 olarak açıkladı.

Nevada şehrinde gerçekleştirilen lansmanda Racing Bulls, bir şov aracında 2024 renk düzenini tanıttı. Fakat stüdyo fotoğrafları, doğrudan 2024 aracına aitti. Kısacası takım yeni aracı sadece stüdyo fotoğrafları üzerinden göstermeyi tercih etti.

Yeni VCARB 01, 12 Şubat'ta Misano'da piste çıkarılacak ve 200 km'lik bir çekim günü gerçekleştirilecek.

Yuki Tsunoda, VCARB 01

Yuki Tsunoda, VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Daha önce Motorsport.com'un açıkladığı üzere takım, renk düzeni anlamında Toro Rosso döneminde kullanılanla benzer bir yöne gitti ve araçta büyük oranda mavi renk kullanıldı. Ağırlık tasarrufu için siyah bölümlere yer verilirken, kırmızı kenarlı iki beyaz şerit olduğu görüldü.

Araçta büyük boğa figürüne ek olarak Visa ve Cash App'in varlığı dikkat çekiyor. Hugo ve Orlen de yine sponsorlar arasında öne çıkıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, muhteşem Red Bull RB19'dan yola çıkılarak tasarlanan bir araç görülüyor. Süspansiyon, Milton Keynes'ten alınıp VCARB 01'e getirilen unsurlardan sadece biri.

Yuki Tsunoda, VCARB 01

Yuki Tsunoda, VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Etkileyici olan şeylerden bir diğeri, geçen sezondan daha da ince hale gelen ve motor ile güç ünitesi bileşenlerine adeta yapışan gövde bölümü gibi görünüyor. 

Bu yıl yeni VCARB 01'i Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda ikilisi kullanacak. Bu ikili, Sergio Perez'in 2025'teki Red Bull koltuğu için çok önemli bir mücadeleye giriyorlar.

Bu yıl takımın başında Laurent Mekies yer alacak ve CEO Peter Bayer ile yakından çalışacak. Geçtiğimiz haftalarda teknik direktörlük görevine Tim Goss getirilirken, personel tarafına önemli yatırımlar yapıldı.

2024 yılı, Racing Bulls ya da daha doğrusu Visa Cash App RB Formula One Team için büyük hedeflerin olduğu bir sezon olacak.

VCARB 01

VCARB 01

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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