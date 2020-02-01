"Virüs bu hızda yayılmaya devam ederse Çin GP'ye kimse gitmez"

Tüm dünyaya korku salan corona virüsünde bilanço her geçen gün artıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 170 kişinin ölümüne yol açan corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda olan bin 370 kişiden de ümidin kesildiği iddia ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son yaptığı açıklamaya göre 15 ülkeye yayılan corona virüsü, Çin’de binlerce kişiye bulaştı. Son olarak da Finlandiya, Hindistan, Tayland, Honkong, Japonya, Singapur ve Avusturalya’da virüsün bulaştığı diğer ülkeler oldu.

Formula E yarışının iptal edileceğine yönelik bir iddia zaten ortaya çıkmıştı ve şimdi de Formula 1 yarışının geleceğiyle ilgili iddialar gündeme geliyor.

FIA, durumu yakından seyrettiğini açıklamıştı ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ( ECDC) uzmanı Dr. Brusin'e göre mevcut tablo gelecek aylarda daha da kötü olabilir.

Brusin, "Çıkışından bu yana belli bir süre geçmesine rağmen virüs hızla yayılmaya devam ediyor."

"Çin'de ve diğer ülkelerde bu virüsün bulaştığı insan sayısında büyük bir artış oldu. Wuhan bölgesinin dışında, insandan insana daha da yayılacak gibi görünüyor."

"Şu an ile yarışın yapılacağı Nisan ayı arasında ne olacağını tahmin etmek son derece zor. Ama enfeksiyon bu hızda yayılmaya devam ederse, cebimde bir F1 biletine sahip olma konusunda o kadar da iyimser olmazdım." dedi.

FIA'nın 19 Nisan'daki yarışı ya iptal etmesi ya da ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor ancak bunun için Çin'deki durum gözlenmeye devam edecek.