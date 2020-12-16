Vips: "RB16'nın yol tutuşu inanılmaz"

Red Bull, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu testine Juri Vips ve Sebastien Buemi ikilisiyle katıldı.

Vips'in performansı merak ediliyordu çünkü Estonyalı pilot, Red Bull'un genç sürücü akademisindeki en yetenekli pilotlardan birisi olarak görülüyor.

Vips, tamamen sorunsuz bir gün geçirdi ve 100 tur attığı günü 1:37.770'le altıncı bitirdi.

Genç pilot, “Testin bitmesi üzücü. Bütün gün neşe içerisinde gülümsedim! Bu araç beklentilerinizi karşılıyor. Sabah boyun kaslarım için biraz endişeliydim ama tüm programı tamamladık. Gün boyunca pek çok tur attım ve çok memnunum."

"Sadece birkaç tur attıktan sonra araç içerisinde iyi bir güven yakaladım. Araç mükemmel bir dengeye ve inanılmaz bir tutuşa sahipti."

Sebastien Buemi, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Juri Vips, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Direksiyona tekrar ne zaman döneceğim? Bunu bilmiyorum. Helmut Marko ve Christian Horner ile konuşmam gerekiyor, ama bana kalsa ben her gün sürüş yaparım." dedi.

Buemi, geçen yıldan sonra ilk kez Red Bull'un direksiyonuna geçti ve sabah küçük bir spin atıp aracın arka tarafını bariyere çarptı.

Toplamda 76 tur atan İsviçreli pilot, günü 1:38.284'le 12. sırada noktaladı.

“Formula 1 aracının direksiyonuna döndüğüm için çok mutluyum. Bu kadar çok tur atmak ve yarış ekibiyle çalışmak harikaydı."

" Umarım bu deneyimi yorumlayabilir ve simülatöre aktarabiliriz. "