Vips, İspanya GP'de Red Bull ile ilk antrenman seansında piste çıkacak!

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FIA, 2022 Formula 1 sezonu için test kurallarında değişikliğe gitmiş ve en az iki antrenman seansında genç bir ismin piste çıkmasını zorunlu kılmıştı.

Buna göre takımlar, en fazla iki Formula 1 yarışına çıkmış genç bir ismi, cuma günkü ilk antrenman seansında piste çıkarmak zorundaydı.

Şimdiye kadar bunu kimse yapmadı ancak İspanya GP ile bu alanda hareketlilik başlayacak.

Hafta başında Williams, Alex Albon'un yerine ilk antrenmanda Nyck de Vries'ın piste çıkacağını duyurmuştu.

Şimdi ise Red Bull, sürpriz şekilde İspanya GP'nin ilk antrenman seansında Juri Vips'in piste çıkacağını açıkladı.

Estonyalı sürücü, ilk seansta Sergio Perez'in RB18'ini sürecek. Böylelikle Red Bull, sezonun ilerleyen kısmından önce bu zorunluluklardan ilkini yerine getirmiş olacak.

Vips şu anda Formula 2'de yarışıyor.

Öte yandan Alfa Romeo'da ise sürpriz şekilde Robert Kubica'nın piste çıkacağı açıklandı. Kubica, F1'de çok sayıda yarışa çıktığı için genç sürücü kriterlerine uymuyor fakat Alfa Romeo zaten onu, simülatör çalışmaları için piste çıkarıyor.

Polonyalı sürücü ilk seansta Zhou Guanyu'nun aracını sürecek. Böylelikle Alfa Romeo'nun sezonun ilerleyen kısmında iki antrenmanda genç bir sürücüyü piste çıkarma zorunluluğu devam edecek.

İsviçreli ekibin bu haklar için Theo Pourchaire'yi tercih etmesi bekleniyor.