Villenueve: "Newey'nin Red Bull'dan ayrılma kararını anlayabiliyorum"

Red Bull çarşamba günü yaptığı açıklamada Newey'in 2025 yılında takımdan ayrılacağını ve 2025 yılının ortalarında satışa sunulması beklenen RB17 hiper otomobil projesinin tamamlanmasına odaklanmak için Formula 1 tasarım görevlerinden ayrılacağını duyurdu.

Newey, ayrılma sebebi olarak başka projeler üzerinde çalışma ve 'bayrağı diğerlerine devretme' isteğini gösterdi.

Ancak 1997 Dünya Şampiyonu Villeneuve, takımın kurucusu Dietrich Mateschitz'in ölümünün ardından 'iç kavgaların' takımda patlak verdiğine; dolayısıyla Newey'nin istifasına da bunun sebep olduğunu düşünüyor.

Villeneuve, Crypto Casino LTD'ye verdiği demeçte, "Newey'nin Red Bull'dan ayrılması anlaşılabilir bir durum."

Jacques Villeneuve Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Takımda, yarışla ilgisi olmayan çok fazla şey oluyor."

"Yangına körükle giden birileri var ve her yarışı kazanıyor olmaları yeterli değil. İşler iyi gitse de insanlar yine de sorun buluyor."

"Newey'nin etrafında doğru insanlar var. O iyi bir takım lideri ve pilotlarla iyi çalışıyor."

"Elbette onsuz da kazanabilirsiniz, her şeyin cevabı o değil ama ona sahip olmak olmamaktan daha iyi; çünkü uzun yıllardır en iyisi o."

"Eskiden Dietrich herkesi bir arada tutan kişiydi. Ama artık Red Bull'da piramit ortadan kalktı ve iç mücadele başladı. Bu da bir kartopu etkisi yarattı, ipleri elinde tutan ikiden fazla taraf var."

"Bu yüzden uzun süre hâkimiyet kurmak çok zor çünkü birileri bundan daha fazlasını isteyecektir."