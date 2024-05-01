Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Villenueve: "Newey'nin Red Bull'dan ayrılma kararını anlayabiliyorum"

Jacques Villeneuve, Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılmasının kısmen takımdaki iç sorunlardan kaynaklandığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull çarşamba günü yaptığı açıklamada Newey'in 2025 yılında takımdan ayrılacağını ve 2025 yılının ortalarında satışa sunulması beklenen RB17 hiper otomobil projesinin tamamlanmasına odaklanmak için Formula 1 tasarım görevlerinden ayrılacağını duyurdu.

Newey, ayrılma sebebi olarak başka projeler üzerinde çalışma ve 'bayrağı diğerlerine devretme' isteğini gösterdi.

Ancak 1997 Dünya Şampiyonu Villeneuve, takımın kurucusu Dietrich Mateschitz'in ölümünün ardından 'iç kavgaların' takımda patlak verdiğine; dolayısıyla Newey'nin istifasına da bunun sebep olduğunu düşünüyor.

Villeneuve, Crypto Casino LTD'ye verdiği demeçte, "Newey'nin Red Bull'dan ayrılması anlaşılabilir bir durum." 

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Takımda, yarışla ilgisi olmayan çok fazla şey oluyor."

"Yangına körükle giden birileri var ve her yarışı kazanıyor olmaları yeterli değil. İşler iyi gitse de insanlar yine de sorun buluyor."

"Newey'nin etrafında doğru insanlar var. O iyi bir takım lideri ve pilotlarla iyi çalışıyor."

"Elbette onsuz da kazanabilirsiniz, her şeyin cevabı o değil ama ona sahip olmak olmamaktan daha iyi; çünkü uzun yıllardır en iyisi o."

"Eskiden Dietrich herkesi bir arada tutan kişiydi. Ama artık Red Bull'da piramit ortadan kalktı ve iç mücadele başladı. Bu da bir kartopu etkisi yarattı, ipleri elinde tutan ikiden fazla taraf var."

"Bu yüzden uzun süre hâkimiyet kurmak çok zor çünkü birileri bundan daha fazlasını isteyecektir."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Sainz'a göre Ferrari'nin 2024'teki ilerlemesinin anahtarı, "daha az korku"
Sonraki haber Newey 2025'te F1'deki rakibine katılmakta serbest! - Red Bull için "tam bir felaket" uyarısında bulunuldu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

Formula 1
Miami GP
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"
Ricciardo: "Stroll benimle iletişime geçerse onu görmezden gelmeyeceğim"

Ricciardo: "Stroll benimle iletişime geçerse onu görmezden gelmeyeceğim"

Formula 1
Ricciardo: "Stroll benimle iletişime geçerse onu görmezden gelmeyeceğim"
Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Formula 1
Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"

Son Haberler

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Newey'nin ayrılışı, Red Bull için 'göründüğü kadar' dramatik değil"
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"

F1 Formula 1
Miami GP
Hamilton: "Newey F1'de birlikte çalışmak istediğim bir numaralı kişi"
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

F1 Formula 1
Miami GP
Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

F1 Formula 1
Zhou, Stake F1'in Hulkenberg hamlesine hazırlıksız yakalandı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye