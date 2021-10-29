Villeneuve'ün vergi kaçırdığını gösteren belgeler ortaya çıktı!

F1 şampiyonu Villeneuve, başarılarla dolu motor sporları kariyerinde kupaların yanı sıra büyük meblağlar da kazandı.

Indianapolis 500'ün ödül parası, IndyCar şampiyonluğu, 1996 ile 1998 yılları arasında Williams'la yaptığı F1 kontratı ve bundan hemen sonra British American Racing'le 5 sene için 100 milyon dolara anlaştığı büyük kontrat; Kanadalı pilotun kazançlarından bazılarıydı. Villeneuve'ün Quebec'de lüks evleri ve Montreal'de de bir barı var.

3 Ekim 2021'de Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan ve 11,9 milyon sızdırılmış belgeden oluşan Pandora Belgeleri, vergi sistemlerinin oluşturduğu adaletsizliği gözler önüne sermişti. Bu belgelerle birlikte, Villeneuve'ün vergiden kaçmak için uyguladığı stratejiler de ortaya çıkmış oldu.

Villeneuve'ün parasının büyük bir bölümünün Kanada'nın dışındaki bankalarda olduğu ve vergiden kaçma stratejileri uygulandığı görüldü. Villeneuve, hayatının büyük bir bölümünde Kanada'da yaşamadı ve Kanada'da olmadığı bu yıllarda vergi ödemesi gerekmiyordu.

Ancak 97 şampiyonu, 1993-1996 ve 2007-2013 yılları arasında Quebec, Kanada'daydı ve otoriteler, bu yıllar arasında Viileneuve'ü gelirini az göstererek vergiden kaçmakla ve bütün mâl varlığını rapor etmemekle suçluyor.

Villeneuve, 2010 yılında Kanada'daydı ve kişisel gelirini sadece 6431 dolar olarak gösterdi. Villeneuve, bir sonraki yıl olan 2011'de kişisel gelirini 3224 dolar olarak ve 2012'de 5782 dolar olaak göstermeyi başardı.

Villeneuve, kişisel gelirini düşük göstererek bu 3 yıl vergi ödemedi. Villeneuve ayrıca, bütün mâl varlığını rapor etmediği için de suçlanmakta. Kanadalı pilotun İsviçre bankalarındaki hesabı, rapor edilmeyen varlıklarından birisi.

Kanadalı pilot, 2013 yılında Quebec'den ayrıldı ve vergi ödemekten kaçanlar için bir cennet niteliğinde olan Andorra'ya taşındı. Fransa'yla İspanya arasında yer alan bu ülkede vergiler oldukça cüzi miktarda.

Villeneuve, sonrasında İsviçre Alplerine taşındı ve akabinde de İtalya'ya geçti.

Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault

Villeneuve 2007-2013 yıllarına ek olarak, 1993-1996 yılları arasında da Kanada'daydı. Peki o yıllarda, kariyerinin erken dönemlerinde, vergi ödemekten nasıl kaçtı?

Kanadalı pilot, 1992 senesinde Japonya'da yarışıyordu ve 1992'nin yazında bir Formula Atlantik yarışı için doğduğu şehir olan Quebec'e geri geldi. Villeneuve'ün 3. bitirdiği bu yarıştan 1 ay sonra Bahamalar'da Goldstar Holdings adında bir şirket kuruldu. Kanadalı pilotun yarışlardan kazandıkları ve sponsor gelirleri, bu şirkete aktarıldı. Bu esnada, Villeneuve'ün Formula Atlantik'te tam zamanlı yarışması için görüşmeler yapılıyordu.

Villeneuve ve menajeri, Karayipler'deki şirketi sayesinde vergi ödemekten kaçtı. 1994'te ise Britanya Virjin Adaları'nda bir şirket açıldı ve aynı yöntem uygulandı.

1995'e geldiğimizde, Villeneuve, Indianapolis 500'ü kazandı ve ardından da IndyCar şampiyonu oldu. Kanadalı pilot, bu başarılı sezonun ardından motor sporlarının zirvesine yükseldi ve Williams'a katıldı.

1996'da Williams'a katılan Villeneuve, günümüzde de birçok pilotun vergiden kaçtığı Monako'ya taşındı.

Villeneuve, 1997 sezonunda şampiyonayı Michael Schumacher'in önünde ilk sırada tamamladı ve F1 şampiyonu oldu. Motor sporlarının zirvesinde gelen şampiyonlukla birlikte Kanadalı pilotun kazançları da artmaya başladı.

Villeneuve'ün, Williams yıllarında senelik 15 milyon dolar kazandığı düşünülüyor.

Jacques Villeneuve, Williams FW19

1998'de yine Bahamalar'da Villeneuve Multi-Media adında bir şirket daha kuruldu. Bu şirket, Villeneuve'ün video oyunlarındaki görüntü haklarından gelen gelirleri topluyordu. Bu şirketin ana hissedarı Villeneuve'ün Bahamalar'daki diğer şirketi Goldstar Holdings idi.

Bundan birkaç sene sonra, Ubisoft, "Hız Mücadelesi: Jacques Villeneuve'nin Racing Vision" adında bir oyun çıkardı ve Kanadalı pilotun görüntü hakları Goldstar Holdings'in lisansı altındaydı.

1999'da Villeneuve British American Racing ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Villeneuve, British American Racing'e geçmesinin ardından bir daha Grand Prix kazanamadı.

Sonraki yıllarda F1'den emekli olan Villeneuve, NASCAR'ı denemek istedi ve 2007 senesinde NASCAR'a yöneldi.

Jacques Villeneuve, BAR Honda Fotoğraf: Motorsport Images

2013'te Montreal daily La Presse ile röportaj gerçekleştirilen Kanadalı pilot, yaşadığı her ülkedeki vergi yasalarını takip ettiğini ve Quebec'de yaşadığı süre zarfında da vergilerini her zaman ödediğini söylemişti.

Villeneuve ve eski menajeri Pollock, Radio-Canada tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevaplamadılar. Vergi uzmanları, Karayipler'de şirket açmak gibi vergi kaçırma stratejilerinin vergi yasalarının ne kadar kötü yazıldığını vurguladığını düşünüyor.

Villeveuve'ün avukatları ise önümüzdeki günlerde Kanadalı pilotu savunacaklar.