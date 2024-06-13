Villeneuve'den sürpriz Mercedes kadrosu tahmini!

Jacques Villeneuve, Mercedes’in geleceğinin Antonelli olduğunu ve Toto Wolff’ün “egosunun” başka bir yolu kabul etmeyeceğini belirtti.

Mercedes, bu yılın başlarında 2025 sezonu için bir sürücü eksik olduğunu beklenmedik bir şekilde öğrendi. Lewis Hamilton, Ferrari'ye katılmak için takımdan ayrılma seçeneğini kullandı.



Liste daraldıkça bazı sürücüler Mercedes tarafından reddedildi bazıları da rakip takımlarla anlaştı. Mercedes’in genç sürücüsü Antonelli’nin en güçlü aday olduğu konuşuluyor. Artık mesele sadece bunun ne zaman gerçekleşeceği.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W12 Fotoğraf: Mercedes AMG



Hamilton, takımın genç sürücüyü gelecek sezon takıma katmasına teşvik ederken, medya mensuplarına Mercedes’in "muhtemelen Kimi'yi alacağını" söyledi. Mercedes ise hala seçeneklerini değerlendiriyor. Wolff, Antonelli’nin ilerlemesini aceleye getirmek istemediğini belirtti. İtalyan genç sürücü, Formula 4’ten Formula 2’ye atlayarak Formula 3’ü atlamıştı.



Bunu anlayan Villeneuve, Wolff’ün tıpkı George Russell’da yaptığı gibi Antonelli’yi başka bir F1 takımıyla yarıştırabileceğini, ardından Mercedes’e terfi ettirebileceğini düşünüyor.

Eğer durum böyleyse, Sauber’deki yarış koltuğunu koruma şansı %50 olan Bottas, eski takımına bir sezonluğuna dönebilir.



1997 Dünya Şampiyonu, Sky F1’e olası 2025 kadroları hakkındaki düşüncelerini paylaşırken şunları söyledi:



"Sanırım Bottas Mercedes’e gidecek. Bir yıllık bir sürücü istiyorlar. Peki kimi alacaklar? Bir yıllık bir anlaşmayı kabul edecek, takımı bilen, tecrübeli ve Antonelli’ye yer hazırlayacak bir sürücüyü alacaklar. Ve sonra Toto, Antonelli’yi bir yıl boyunca başka bir takımda yarıştırmak için ödeme yapmak zorunda kalacak.”

Valtteri Bottas, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Takım Patronu ve Hissedarı Fotoğraf: Motorsport Images



Karun Chandhok’un kendisinin bilmediği bir şey bilip bilmediğini sorması üzerine Villeneuve, “Hayır, sadece bir his” diye yanıtladı.



Bottas, 2017'den 2021'e kadar Mercedes ile beş sezon geçirdi, 10 Grand Prix kazandı ve iki kez Hamilton’un ardından Sürücüler Şampiyonası’nda ikinci oldu.



Villeneuve, Bottas’ın takımda kısa ömürlü olacağını belirterek, Antonelli'nin Mercedes için yarışmasının an meselesi olduğunu ve Wolff’ün “egosu” nun başka bir yolu kabul etmeyeceğini söyledi.



“Mercedes gerçekten açık bir kapı değil.”



“Bu, Antonelli’nin takımı. O, geleceğin şampiyonu olarak yetiştiriliyor ve Toto başka bir yolu kabul etmeyecek. Bu işte ego var, Antonelli 12 yaşındayken onun geleceğin şampiyonu olacağını bildiğini dünyaya kanıtlayacak.” dedi Villeneuve.