Stroll, Villeneuve'ün kendisini övmesine şaşırmış

Kanadalı pilot, geçen yıl kariyerinin en iyi yılını geride bıraktı ve katıldığı 16 yarışta 75 puan toplarken, iki kez podyuma çıktı.

Ancak hem COVID-19 nedeniyle Eifel GP'yi kaçırması hem de yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle sezonu 11. sırada bitirdi.

Stroll, Auto Hebdo ile olan röportajında, kendisi adına şöyle değerlendirdi: "Benim için 2020 sezonunun en kötü anı COVID-19 testimin pozitif çıkması oldu. Önceki halime dönmem biraz vakit aldı. Portimao ve Imola'daki yarışlar benim için kolay değildi."

"COVID-19 testim negatifti fakat öksürmeye devam ettim ve başım ağrıyordu. En iyi formumda değildim. Her zamanki ritmime geri dönemedim. Nurburgring'deki yarış kaçırdım ve sonraki iki yarışta da iyi performans gösteremedim."

"En iyi anım ise belki de sezonun ilk yarısıydı. Yani sürekli puan kazandığım ve Monza'da podyuma çıktığım dönemdi. Ondan sonra Türkiye'de pole pozisyonunu aldım ve Sakhir'de podyuma çıktım. Ancak geri kalan yarışlarda pek çok küçük sıkıntı vardı."

"Ayrıca, genellikle şanssızdım. Türkiye'de ön lastiklerde sorun yaşayıncaya kadar 30 tur liderdim. Zafer çok yakındı! Birkaç podyum daha alabilirdik. Mugello'da podyuma çıkma şansımız da vardı. Orada dördüncü gidiyordum ama patlayan lastik her şeyi mahvetti. Yeni lastiklerdeydim ve iyi bir şansım vardı."

Stroll, sıralama turlarında iyi bir performans gösterdiği ama yarışlarda istikrarsız olduğu görüşüne ise katılmıyor.

"Buna pek katılmıyorum. Açıkçası istikrarsızlıktan çok koşullar nedeniyle başarıya ulaşamadım. Monza'da podyuma çıktığımda 57 puanım vardı ve şampiyona dördüncüsüydüm. Ancak uzun bir şanssızlık dönemi başladı ve zaman zaman hatalar yaptım. İtalya ve Sakhir arasındaki altı yarışta sadece iki puan kazandım."

"İstikrar eksikliğinden bahsedilebileceğini sanmıyorum. İyi bir sonuç istiyorsanız sürekli olarak puan kazanmak gerekir. Şampiyona bir maraton gibi ve bu yılki hedefim karşıma çıkan tüm fırsatları değerlendirmek olacak. Mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyorum."

Stroll, takımında kaydettiği ilerlemeden memnun.

"Takım harika bir iş çıkarıyor ve yaptıkları işten çok memnunum. Muazzam bir ilerleme kaydettik ve bunu büyük bir keyifle takip ettim. Diğer ekiplerden çok daha az çalışanımız var, ancak buradaki herkes ne yapacağını biliyor ve harika bir iş çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarılar, yeteneğimizin ve sıkı çalışmamızın sonucuydu."

"Şahsen benim için de harika bir sezondu, ancak özellikle sezonun ikinci yarısında kaçırılan fırsatlardan üzüntü duyuyorum. O dönem kaotikti ve sadece bir podyum kazandım. Oysa sezonun ilk yarısında iki kez dördüncü oldum ve Monza'da podyuma çıktım. Sonra Mugello'da lastiğim patladı, Covid-19 nedeniyle bir yarışı kaçırdım ve Türkiye'de galibiyete çok yakınken lastik sorunu yaşadım. Hak ettiğim halde puan kazanamadığım beş veya altı zorlu yarışım vardı."

"Bu yüzden sezondan tamamen memnun kalmadım ancak nerelerde gelişim kaydetmem gerektiğini biliyorum. Takım gelişti ve geçen yılla ilgili hatırladığım temel şey buydu. Bu ilerlemenin sonuçlarını bu yıl göreceğiz."

Stroll'ün özellikle Türkiye'deki performansı Jacques Villeneuve'den bile övgü aldı. Kanadalı sürücü, şimdiye kadar sürekli Stroll'ü eleştiriyordu.

Stroll, "Jacques harika bir iş çıkardığımı mı söyledi? Gerçekten mi? Bunu bilmiyordum! Jacques öyle düşünüyorsa, öyledir. (gülüyor) Eleştiriye cevap vermenin tek yolu pistte başarılı olmaktır."

"Aslında bu sözler beni hiçbir zaman etkilemedi. Eleştirilsem de eleştirilmesem de her zaman aynı şekilde çalıştım. Her zaman işime odaklanmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçen yıl her zamanki gibi çalıştım ve herkes iyi yaptığımı düşünüyorsa o zaman güzel bir şey."

Stroll, bir pilot olarak geliştiğini de düşünüyor ve gösterdiği performans sayesinde kendine olan güveninin arttığını düşünüyor.

"Geçen yıl daha da olgunlaştım. Genç bir Formula 1 pilotu için burada olmak kolay değil. Güven kazanmak vakit alıyor. Formula 1'de zorlu bir üç yıl geçirdim, ancak 2020'de kendime bir şeyler kanıtlama fırsatım oldu. Gridin ön tarafındaki pozisyonlar için savaşabiliyorum, podyuma çıkabiliyorum, zaten pole pozisyonu kazandım ve tüm bunlar bana güven verdi. Daha güçlü olduğumu hissediyorum."

"Zirveye yaklaştıkça, daha önce önemsiz olduğunu düşündüğüm küçük kusurlar daha ciddi hale geliyor. 2020 sezonu, üzerinde çalışmam gereken noktaları belirlememi sağladı. Ayrıca, başarılı olacağınıza inanmakla, gerçek başarı arasında ciddi bir fark var. Çünkü bir noktada somut sonuçlar elde etmeye başlamanız gerekiyor! Bir yıl önce yapabileceğimi düşünüyordum ve şimdi yapabileceğimi kesin olarak biliyorum. Aslında arasındaki fark çok büyük."