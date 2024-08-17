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Formula 1 Hollanda GP

Villeneuve: "Zhou Formula 1'de kalmayı hak etmiyor"

Jacques Villeneuve'e göre Zhou Guanyu'nun Formula 1'de yeri yok.

Ezel Tan
Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber

Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Zhou Guanyu son üç senedir Sauber'le Formula 1'de yarışıyor fakat beklenen atılımı hiçbir zaman tam olarak yapamadı.

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Sauber'in Guanyu Zhou'yu test ve yedek pilotluğa çekmesi gerektiğini düşünüyor.

Instant Casino'ya konuşan Villeneuve şöyle dedi: “Zho, ister yarış pilotu ister yedek sürücü olarak görev yapsın, takıma getirebileceği çok fazla sponsorluk getirisine sahip."

"Sonuçlara bakılırsa, Zhou Formula 1'de yer almayı hak etmiyor."

"Ancak takım onu test pilotluğuna geçirerek aynı miktarda para almaya devam ederse ve yarış pilotluğuna da başka bir ismi geçirebilirse, onlar için harika olacak."

Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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