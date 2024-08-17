Villeneuve: "Zhou Formula 1'de kalmayı hak etmiyor"

Zhou Guanyu son üç senedir Sauber'le Formula 1'de yarışıyor fakat beklenen atılımı hiçbir zaman tam olarak yapamadı.

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Sauber'in Guanyu Zhou'yu test ve yedek pilotluğa çekmesi gerektiğini düşünüyor.

Instant Casino'ya konuşan Villeneuve şöyle dedi: “Zho, ister yarış pilotu ister yedek sürücü olarak görev yapsın, takıma getirebileceği çok fazla sponsorluk getirisine sahip."

"Sonuçlara bakılırsa, Zhou Formula 1'de yer almayı hak etmiyor."

"Ancak takım onu test pilotluğuna geçirerek aynı miktarda para almaya devam ederse ve yarış pilotluğuna da başka bir ismi geçirebilirse, onlar için harika olacak."