Villeneuve: "Wolff, Verstappen'i isteyerek Red Bull'u kızdırmaya çalışıyor"

Toto Wolff, birden fazla kez Max Verstappen'i 2025 için sürücü listesinin başına koyduğunu söylemiş ve kendisinin kararını beklediklerini anlatmıştı.

Hatta Avusturyalı takım patronu, gelecek yıl yıl için pilot seçimi yaparken önce Verstappen'in ne yapacağını merak ediyor.

Wolff geçtiğimiz günlerde De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Yeni sürücüyü seçerken beklemek istiyorum çünkü Verstappen'in ne yapacağını merak ediyorum."

"Birkaç ay önce böyle bir fırsatımız olmasını beklemiyordum. Lewis'in ayrılabileceğini biliyorduk ama şimdi seçeneklerimiz var." demişti.

Ancak eski pilot Jacques Villeneuve, Wolff'un Verstappen'i takımda istediğine pek inanmıyor.

Eski dünya şampiyonu, Mercedes takım patronunun amacının Red Bull'u kızdırmak olduğu görüşünde.

İngiliz medya kuruluşu Express'e konuşan Villeneuve, "Toto Wolff'un Max'i istediğini hayal bile edemiyorum. Bu fikri düşünmesinin tek sebebi Red Bull'u kızdırmak."

"Onu Mercedes'e katılırken görmüyorum çünkü şampiyon olamıyorlar."

"Bu açıklamaları Max'i gerçekten istediği için yapmıyor. Bu daha çok Red Bull'u kızdırmak istemesiyle ilgili." dedi.

Ancak Villeneuve, Red Bull'un sezon boyunca takım içindeki çekişmelerle uğraşacağını a ekliyor.

Kanadalı pilot, "Şu anda hem Red Bull içinde hem de dışında pek çok kişisel şey yaşanıyor. Tam bir karmaşa var." dedi.