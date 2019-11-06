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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Williams bütçe sınırını hak etmiyor"

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Villeneuve: "Williams bütçe sınırını hak etmiyor"
Ekleyen:
, Editör
6 Kas 2019 14:14

Jacques Villeneuve, Williams'ın bütçe sınırını hak etmediğini söyledi.

Williams, 2018 yılında olduğu 2019 yılını da son sırada tamamlamaya hazırlanıyor.

Bununla birlikte 2021 yılında bütçe sınır gelecek ve takımların sahip olduğu bütçeler birbirlerine yaklaşacak.

Bu da küçük takımların başarı şansını arttıracak.

Ancak Jacques Villeneuve'e göre Williams bunu hiç hak etmiyor.

"Bunu hak etmeyen küçük takımlara yardım etme fikri de nedir? Williams gibi bir organizasyonun Mercedes ya da Ferrari kadar hızlı olma hakkı sizce var mı? Bence kesinlikle yok. Açıkçası son birkaç yıllık çalışmalarına bakarsak, aynı kategoride bile değiller."

"Bence bütçe sınırı sadece sosyalizmden ibaret. F1 bundan daha iyisini hak ediyor. Sadece ilk üç takım 175 milyon doların tamamını harcayacak. Williams'a bakın. Geçe yılı bitirirken sadece 16 milyon dolar harcadılar. Yönetim ve hissedarlar mutlu. Bütçe sınırı 50 milyon dolar olsa bile Williams 20 milyon dolar harcar ve dipte kalır. Şaka gibi. Kimse kazanamayacak."

Villeneuve, 2021 araçlarını da eleştirdi.

"Yavaş olup olmadıklarını önemsemiyoruz. Tek yapmaları gereken kullanması zor araçlar tasarlamak. Ama şimdi 25 kg daha ağır olacaklar. Ne kadar ağırlarsa o kadar stabil olurlar. Bunun hiç yardımı olmayacak."

"Araçlar hafif ve daha agresif olduğunda, o zaman gösteri artacak. Ama durum böyle değil. Hızın yarışların kalitesiyle hiçbir ilgisi yok. Sporumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle takımlara daha fazla özgürlük verilmeli."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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