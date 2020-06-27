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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"

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Villeneuve: "Vettel'in ayrılığı Ferrari'de 'korkunç' bir atmosfer yaratabilir"
Ekleyen:
, Editör
27 Haz 2020 07:22

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Sebastian Vettel'in ayrılacağının açıklanmasıyla birlikte Ferrari garajındaki atmosferin pek de iyi olmasını beklemiyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından takımdan ayrılacak ve sezon sonunda emekli olması bekleniyor.

Alman pilot ve takım arkadaşı Charles Leclerc geçen yıl zaman zaman sorunlar yaşamışlardı.

Bu yıl Vettel'in ayrılacağının açıklanmasıyla durumun ne yönde gelişeceği büyük merak konusu.

Jacques Villeneuve'e göre takım atmosferi bu karardan olumsuz etkilenecek.

FormulaPassion'da yer alan haberde Villeneuve, "Ferrari testlerde görüştüğü gibi biraz kriz içinde. Vettel'in ayrılacağının açıklanması nedeniyle atmosfer muhtemelen korkunç olacak. Elbette bu gerginlik Leclerc de dahil olmak üzere genel olarak kimseye yardım etmeyecek."

"İster istemez kıvılcımlar ortaya çıkacak çünkü Charles artık takım lideri olduğunu biliyor. Ancak dört kez dünya şampiyonuna karşı yarışacak."

"Özgür şekilde yarışabilmelerinin zor olacağı ağır bir durumdan bahsediyoruz."

"İki yıl önce, Leclerc kariyerine başladığı zaman tahmin ettiğim bir şeydi. Red Bull'da Vettel ve Ricciardo arasında yaşananla aynı durumun ortaya çıkacağını söyledim."

"Şimdi bu noktadayız. Charles durumu yönetmek için gerekli potansiyele sahip ve bunu nasıl yapacağını göreceğiz."

"Medya sayesinde hemen kendisine çok fazla dikkat çekildi. Bir anda gazetecilerin ve taraftarların sevgilisi oldu. Yeni bir Schumacher dönemi inşa etmek isteniyor."

"O iyi, sevimli, bir imajı var ve henüz çok pahalıya mal olmuyor. Ayrıca hızlı bir şekilde sürdü ve kazandı."

"Öte yandan Vettel, inanılmaz miktarda paraya mal oldu. Dışarıdan bakıldığında işi kimin yaptığı, aracı  kimin geliştirdiği konusunda şüphe var. Ferrari'de bunu bilenler var ve Charles'ı seçiyorlarsa, bunun da bir nedeni vardır."

"Bu sezon Leclerc, Verstappen'in rakibi olmak için doğru adam olup olmadığını bize göstermeli."

"F1 onların olduğu bir gelecek ister, çünkü geçmişe baktığımızda en iyi sezonlar hep arkadaş olmak zorunda olmayan pilotlar arasında güçlü savaşların yaşandığı yıllardı."

"Hamilton-Rosberg'den sonra artık böyle bir şey yoktu." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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