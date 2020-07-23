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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Vettel ve Verstappen, Red Bull için mükemmel olur"

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Villeneuve: "Vettel ve Verstappen, Red Bull için mükemmel olur"
Ekleyen:
, Editör
23 Tem 2020 19:06

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Sebastian Vettel'in Red Bull'da Max Verstappen'le takım arkadaşı olması gerektiğini düşünüyor.

Red Bull'da Alex Albon beklentileri karşılayabilmiş değil ve genel olarak Max Verstappen'e kıyasla yarım saniye daha kötü turlar atıyor.

Macaristan'daki sıralama turlarında ikinci bölümde elenen Albon, takım arkadaşından neredeyse bir tur geride finiş görmüştü.

Diğer tarafta Albon'un yerine Sebastian Vettel'in geleceği iddiaları da var.

Konu hakkında konuşan Villeneuve,"Adrian Newey her zaman limitlerde olan araçlar tasarlıyor."

"Max Verstappen ve Alex Albon arasındaki farkı net şekilde görebilirsiniz."

"Vettel daha önce Newey'nin araçlarını kullanabileceğini zaten gösterdi. Bu, onu Verstappen için mükemmel bir takım arkadaşı yapıyor."

"Eğer böyle bir şey olursa, Red Bull'un elinde sınırları zorlayabilecek iki sürücü olacak." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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