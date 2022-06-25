Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Wolff: "Aracın dayanıklılığından mutluyum ancak işler tersine dönebilir" Sonraki / AlphaTauri, zaten 2023 için anlaşması olan pilotu neden doğrulamak zorunda kaldı?
Formula 1 Haberler

Villeneuve: "Vettel'in güçlü performansı, Stroll için bir problem oluşturabilir"

Jacques Villeneuve, Sebastian Vettel'in araçta yeniden iyi performans göstermesinin, takım arkadaşı Lance Stroll için problem yaratabileceğini düşünüyor.

Ekleyen:
Villeneuve: "Vettel'in güçlü performansı, Stroll için bir problem oluşturabilir"
Haberi dinle

Aston Martin, İspanya Grand Prix'sinde AMR22'ye güncellemeler getirdi ve Vettel, o zamandan beri güçlü bir performans sergiliyor. Alman, Azerbaycan GP'de altıncı olarak sezonun en iyi sonucunu aldı.

Vettel, Kanada GP antrenmanlarında zaman tablolarında zirveye yaklaştı ve güçlü bir hafta sonu geçirecek gibi duruyordu fakat iki Aston Martin'de sıralama seansında Q1'de elendi.

Yine de Vettel gridde yukarı tırmandı ve 12. sırada finiş gördü.

Villeneuve, Vettel'in tıpkı Fernando Alonso gibi tecrübenin kıymetini kanıtladığını düşünüyor.

Villeneuve, "Alonso gibi o da bir şampiyon."

"Çok fazla tecrübesi var ve takımla birlikte çalışıyor. Araç artık git gide onun için geliştiriliyor." dedi.

Villeneuve, bu durumun son yarışlarda Vettel'in arkasında kalan ve şampiyonada 10 puan daha geride olan Stroll için bir problem oluşturabileceğini düşünüyor.

1997 dünya şampiyonu şunları söyledi: "Araç Vettel'e göre geliştirildikçe, Lance'in de aracı sürmesi bir o kadar zorlaşacak."

"Sürücüler arasındaki kalite farkı ortaya çıkacak ve bunu 2022 aracında çok fazla görüyorsunuz."

"Sürücüler arasında çok büyük farklar ortaya çıkıyor ve son birkaç yıldır birçok yetenekli sürücü gizlenmiş gibi görünüyor."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Aracın dayanıklılığından mutluyum ancak işler tersine dönebilir"
Önceki haber

Wolff: "Aracın dayanıklılığından mutluyum ancak işler tersine dönebilir"
Sonraki haber

AlphaTauri, zaten 2023 için anlaşması olan pilotu neden doğrulamak zorunda kaldı?

AlphaTauri, zaten 2023 için anlaşması olan pilotu neden doğrulamak zorunda kaldı?
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Horner, bütçe sınırı konusunda bir "felakete" karşı uyarıda bulundu
Formula 1

Horner, bütçe sınırı konusunda bir "felakete" karşı uyarıda bulundu

Norris, dalgalanma konusundaki tartışmalar hakkında iki tarafa da hak veriyor Kanada GP
Formula 1

Norris, dalgalanma konusundaki tartışmalar hakkında iki tarafa da hak veriyor

McLaren, sezon boyunca büyük güncelleme getirmeyecek
Formula 1

McLaren, sezon boyunca büyük güncelleme getirmeyecek

Son Haberler

Pirelli: "Dalgalanma sorunu, 13 inçlik lastiklerle daha kötü olurdu"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Dalgalanma sorunu, 13 inçlik lastiklerle daha kötü olurdu"

Aston Martin, Vettel'in uzun vadede takımda kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in uzun vadede takımda kalmasını istiyor

Pilotların basın toplantıları, yeniden perşembe günleri gerçekleştirilecek
Formula 1 Formula 1

Pilotların basın toplantıları, yeniden perşembe günleri gerçekleştirilecek

Horner, bütçe sınırı konusunda bir "felakete" karşı uyarıda bulundu
Formula 1 Formula 1

Horner, bütçe sınırı konusunda bir "felakete" karşı uyarıda bulundu

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.