Villeneuve: "Vettel'in güçlü performansı, Stroll için bir problem oluşturabilir"

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Aston Martin, İspanya Grand Prix'sinde AMR22'ye güncellemeler getirdi ve Vettel, o zamandan beri güçlü bir performans sergiliyor. Alman, Azerbaycan GP'de altıncı olarak sezonun en iyi sonucunu aldı.

Vettel, Kanada GP antrenmanlarında zaman tablolarında zirveye yaklaştı ve güçlü bir hafta sonu geçirecek gibi duruyordu fakat iki Aston Martin'de sıralama seansında Q1'de elendi.

Yine de Vettel gridde yukarı tırmandı ve 12. sırada finiş gördü.

Villeneuve, Vettel'in tıpkı Fernando Alonso gibi tecrübenin kıymetini kanıtladığını düşünüyor.

Villeneuve, "Alonso gibi o da bir şampiyon."

"Çok fazla tecrübesi var ve takımla birlikte çalışıyor. Araç artık git gide onun için geliştiriliyor." dedi.

Villeneuve, bu durumun son yarışlarda Vettel'in arkasında kalan ve şampiyonada 10 puan daha geride olan Stroll için bir problem oluşturabileceğini düşünüyor.

1997 dünya şampiyonu şunları söyledi: "Araç Vettel'e göre geliştirildikçe, Lance'in de aracı sürmesi bir o kadar zorlaşacak."

"Sürücüler arasındaki kalite farkı ortaya çıkacak ve bunu 2022 aracında çok fazla görüyorsunuz."

"Sürücüler arasında çok büyük farklar ortaya çıkıyor ve son birkaç yıldır birçok yetenekli sürücü gizlenmiş gibi görünüyor."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images