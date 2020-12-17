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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Vettel, 2020 sezonu bittiği için mutlu olacak"

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Villeneuve: "Vettel, 2020 sezonu bittiği için mutlu olacak"
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, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Sebastian Vettel için "acı verici" bir yıl olduğunu ve 2020 sezonu bittiği için mutlu olacağını belirtti.

Sebastian Vettel, bu yıl 2015 yılında katıldığı Ferrari'deki en kötü sezonunu geçirdi ve galibiyet almayı başaramadı.

Alman pilotun Ferrari'den ayrılacağı, sezon başlamadan önce açıklanmıştı ve Vettel, 17 yarışlık zorlu sezonu sadece bir podyumla noktalayabildi.

Vettel, takım arkadaşından çok daha az puan aldı ve sıralama turlarında açık şekilde geride kaldı.

Aracından yeterince memnun olmayan dört kez dünya şampiyonu, sezon bittiği için oldukça mutlu görünüyordu.

Eski F1 pilotu Villeneuve, Sky İtalya'ya verdiği demeçte Vettel hakkında şöyle konuştu: "Vettel için çok zor bir yıldı. Aslında acı çektiğini söyleyebiliriz ve bence artık eve döndüğü için mutlu olacak."

"Şimdi bataryalarını doldurabilir ve gelecek yıl düşünmeye başlayabilir."

"Vettel, Ferrari için her şeyi yaptı. Fakat son yıllarda Ferrari'nin (Charles) Leclerc için her şeyi yapmaya başladığını gördünüz. Araç dahi onun için yapıldı.”

Ancak Villeneuve, Vettel'in de suçsuz olmadığını düşünüyor.

"Vettel bu yıl iyi bir araç alamamış olabilir ama geçmişte aldı. İyi araca sahip olduğu o anlarda çok fazla hata yaptı."

"Bu yıl ise farklıydı. Bu yılki sorun takım ve araçtı."

Villeneuve, Vettel ile Ferrari arasındaki bağların, momentumun Alman pilottan on yaş daha genç olan Leclerc'e kaydığı 2019 sezonuyla başladığını belirtti.

"Bundan önce bir kahramandı ve Ferrari'nin gelişimine liderlik eden adamdı. Ama o noktadan sonra her şey Leclerc lehine döndü."

"Ama Vettel en azından banka hesabına bakabilir ve yine gülümseyebilir!"

 
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Editör Kemal Şengül

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