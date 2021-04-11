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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olabilir"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Daha önce Max Verstappen hakkında şüpheleri olduğunu söyleyen Jacques Villeneuve, artık Hollandalı pilotun performansından daha emin ve bu yıl şampiyonluk şansının hiç de düşük olmadığı görüşünde.

Villeneuve: "Verstappen şampiyon olabilir"

Kısa bir süre önce 50. yaşına giren Villeneuve, genellikle fikirlerini açık şekilde söylemesiyle biliniyor ve geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport ile özel bir röportaj yaptı.

Red Bull'un kış testlerini güçlü şekilde tamamlaması ve Bahreyn'de bu güçlü formunu kanıtlamasının ardından, takımda oldukça olumlu bir hava var.

Yeni Honda motoru, öncesine kıyasla daha güçlü görünüyor ve RB16B de selefinin yaşadığı denge sorunlarına sahip değil.

Tüm bunlar Max Verstappen için olumlu görünürken, Villeneuve de Verstappen hakkında olumlu konuştu.

Bu yıl parasını Verstappen mi yoksa Lewis Hamilton'a mı yatıracağı konusunda Villeneuve, "Beklememiz ve Max'in bu baskıyla nasıl baş edeceğini görmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten ilk kez şampiyonluğu kazanabilir."

"Bahreyn'de stratejik anlamda hata yaptılar, çünkü Mercedes'e ilk kez yanıt vermek zorunda kaldılar." dedi.

Ayrıca Kanadalı pilot, Sergio Perez faktörünün de genç sürücüye yardımcı olacağı görüşünde.

Villeneuve, "Bu yıl Verstappen, iyi bir araca ve ayrıca kendisine, Bottas'ın Hamilton için yapabileceğinden daha fazla yardım edebilecek bir takım arkadaşına sahip." dedi.

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Russell: "Gridin önünde yarışmak, zihinsel açıdan daha zorlayıcı"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jacques Villeneuve , Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Mike Mulder

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