Villeneuve, Verstappen’in Leclerc’e karşı sert savunmasını eleştirdi

Sprint yarışına pole pozisyonundan başlayan Verstappen, Leclerc’e kıyasla kötü bir start almış ve iki pilot neredeyse yan yana gelmişti. Hollandalı pilot Leclerc’i pit yolunun çıkına doğru itmiş ve ilk sıradaki yerini korumuştu. Olayla ilgili yorum yapan Villeneuve, Verstappen’in yaptığı bu savunma nedeniyle ceza alması gerektiğini düşünüyor.

İlk viraja çok kötü bir açıdan girmek zorunda kalan Leclerc, virajda kaybettiği momentumun ardından Lewis Hamilton’a da geçildi ve yarışı Hamilton’un arkasında 3. sırada bitirdi. Üç kez şampiyon Max Verstappen ise Sprint zaferlerine bir yenisini ekledi.

Neredeyse pist dışına doğru çıkan Leclerc’in kendi hatası olduğu söylenmekle beraber, Jacquez Villeneuve olaydan dolayı tamamen Verstappen’i suçlu bulduğunu ve cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Leclerc, Verstappen’in hareketini sert ama ölçülü bir savunma olarak değerlendirse de Villeneuve farklı bir bakış açısına sahipti. Verstappen’in hareketinin yarış komiserleri tarafından göz ardı edilemeyecek kadar aşırıya kaçtığını söyledi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc'i geçiyor, Ferrari SF-23

Verstappen’in bu hareketinin Leclerc’e değerli puanlara mal olduğunu iddia eden Villeneuve, F1 TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Leclerc sert şekilde pist dışına itildi. Bu harekete hiç gerek yoktu.”

“Bu hareket ilk turda yaşandı diye neden farklı değerlendirilmesi gerektiğini anlamıyorum. Bir pilotun yaptığı çirkin bir davranış ve başka bir aracı pist sınırlarının dışına itmek hakemlerin her zaman incelemesi gereken şeyler.”

Bu olay, Verstappen’in kariyeri boyunca karıştığı tartışmalı olaylar listesine çoktan eklenmiş durumda. Diğer yanda ise FIA, Hollandalı pilota fazla hoşgörü göstermekte suçlanmaya devam ediyor.

Verstappen’in pist içindeki davranışlarının yarışçı ruhunun bir dışavurumu mu, yoksa ceza gerektiren davranışlar olduğu mu sorusu Formula 1 izleyenlerin tartıştığı konulardan biri olmaya devam edecek gibi gözüküyor.