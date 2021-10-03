Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış
Formula 1 Haberler

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

Ekleyen:

Jacques Villeneuve, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'a göre 'üstün' olduğunu ve rakibine kıyasla daha az hata yaptığı için şampiyonluğu alacağını söyledi.

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

İkili bu sezon dünya şampiyonasında çekişme halinde ve Mercedes sürücüsü, Hollandalı pilotun sadece iki puan önünde yer alıyor.

İkisi de yıl boyunca genel olarak iyi sürdüler ve bazı hatalara rağmen griddeki en etkileyici performansları sergilediler.

Villeneuve, Hamilton'ın Verstappen'den daha fazla hata yaptığını ve Red Bull sürücüsünün bu sezon daha iyi olduğunu söyledi.

Villeneuve, Corriere della Sera'ya, "Verstappen daha üstün."

"Gerçek bir hata yapmadı. Her zaman atağa devam etti. Lewis ise aksine zayıflık gösterdi. Aynı şekilde Mercedes de Red Bull'a kıyasla öyle." açıklamasında bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, is sprayed with Champagne by Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, is sprayed with Champagne by Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton şu anda, 2016'da Nico Rosberg'e yenildiğinden beri ilk defa şampiyonluk için son yarışa kadar mücadele etmek zorunda gibi duruyor.

Villeneuve, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın, o zamandan beri rekabetin az olmasından dolayı, ayağını gazdan biraz çekmiş olabileceğini söyledi.

Kanadalı, "Rosberg'in ardından kolay bir hayat geçirdi."

"Belki biraz uykuya daldı ama bu yıl başlangıçta uyandı. Ancak bir fenomen olarak yerini koruyor." diye ekledi.

Hamilton ve Verstappen de bu yıl birbirlerine çarptıkları için cezalar aldılar. Hamilton Silverstone'da zaman cezası aldı ve Verstappen'e ise Monza'da grid cezası verildi.

Villeneuve, Hollandalı pilotun Monza'da pek de yanlış yapmadığını düşünüyor ve İngiliz pilotun da Silverstone'daki olayda ceza almasını eleştiriyor.

Villeneuve, Silverstone kazası için, "Bilmiyorum, o da istemeden yapılan bir manevraydı."

"Bir hataydı ve hataların cezalandırılması beni sinirlendiriyor. Bu ikisi sınırlar içerisinde kalamadı. Lewis normalde hatalar yapmaz, bu ona sadece Max ile yarışırken oluyor." dedi.

Kanadalı pilot, onun zamanında böyle hatalara ceza verilmediğini ve eskiden yarışların daha açık ve temiz yapıldığını söyledi.

Villeneuve, "Böyle cezalar yoktu."

"Ancak farklıydı, içeriden gelerek geçiş yapıyorduk. Şimdi sizi düzlüklerde engelliyorlar ve geçiş yapmak için ekstrem riskler almak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden hata yapabiliyorsunuz."

"Bu şekilde kurallar koymak zor. Monza'da açık değillerdi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

Önceki haber

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

2 s
2
Formula 1

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

2 s
3
World Superbike

WSBK Portimao: Son yarışı Rea kazandı, Toprak teknik sorunla kaza yaptı

3 s
4
Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

2 g
5
World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

1 g
Son Haberler
Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"
F1

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

11dk
Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış
F1

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

2 s
Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey
F1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

2 s
Kubica, sprint yarışındaki 'kapalı park' kuralından memnun değil
F1

Kubica, sprint yarışındaki 'kapalı park' kuralından memnun değil

8 s
Andretti: "Şampiyonluk savaşının son yarışa kadar devam etmesi harika"
F1

Andretti: "Şampiyonluk savaşının son yarışa kadar devam etmesi harika"

9 s
Son Videolar
Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
9 s

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
30 Eyl 2021

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"
Formula 1

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"
Formula 1

Sainz: "Kazalar, Ferrari'yi tamamen anlamadığımı gösteriyor"

Çok Okunanlar Bugün

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey
Formula 1 Formula 1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

WSBK Portimao: Son yarışı Rea kazandı, Toprak teknik sorunla kaza yaptı
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Son yarışı Rea kazandı, Toprak teknik sorunla kaza yaptı

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın
Formula 1 Formula 1

Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!
World Superbike World Superbike

WSBK Portimao: Toprak kazandı, Rea yarış dışı kaldı!

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

Intercity İstanbul Park, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazır
Formula 1 Formula 1

Intercity İstanbul Park, Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazır

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Son Haberler

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes'in gümüş renk düzenine geri dönmesini olumlu karşılarmış

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey
Formula 1 Formula 1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

Kubica, sprint yarışındaki 'kapalı park' kuralından memnun değil
Formula 1 Formula 1

Kubica, sprint yarışındaki 'kapalı park' kuralından memnun değil

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.