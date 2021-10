Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

İkili bu sezon dünya şampiyonasında çekişme halinde ve Mercedes sürücüsü, Hollandalı pilotun sadece iki puan önünde yer alıyor.

İkisi de yıl boyunca genel olarak iyi sürdüler ve bazı hatalara rağmen griddeki en etkileyici performansları sergilediler.

Villeneuve, Hamilton'ın Verstappen'den daha fazla hata yaptığını ve Red Bull sürücüsünün bu sezon daha iyi olduğunu söyledi.

Villeneuve, Corriere della Sera'ya, "Verstappen daha üstün."

"Gerçek bir hata yapmadı. Her zaman atağa devam etti. Lewis ise aksine zayıflık gösterdi. Aynı şekilde Mercedes de Red Bull'a kıyasla öyle." açıklamasında bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, is sprayed with Champagne by Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images