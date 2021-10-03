Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

İkili bu sezon dünya şampiyonasında çekişme halinde ve Mercedes sürücüsü, Hollandalı pilotun sadece iki puan önünde yer alıyor.

İkisi de yıl boyunca genel olarak iyi sürdüler ve bazı hatalara rağmen griddeki en etkileyici performansları sergilediler.

Villeneuve, Hamilton'ın Verstappen'den daha fazla hata yaptığını ve Red Bull sürücüsünün bu sezon daha iyi olduğunu söyledi.

Villeneuve, Corriere della Sera'ya, "Verstappen daha üstün."

"Gerçek bir hata yapmadı. Her zaman atağa devam etti. Lewis ise aksine zayıflık gösterdi. Aynı şekilde Mercedes de Red Bull'a kıyasla öyle." açıklamasında bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, is sprayed with Champagne by Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton şu anda, 2016'da Nico Rosberg'e yenildiğinden beri ilk defa şampiyonluk için son yarışa kadar mücadele etmek zorunda gibi duruyor.

Villeneuve, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın, o zamandan beri rekabetin az olmasından dolayı, ayağını gazdan biraz çekmiş olabileceğini söyledi.

Kanadalı, "Rosberg'in ardından kolay bir hayat geçirdi."

"Belki biraz uykuya daldı ama bu yıl başlangıçta uyandı. Ancak bir fenomen olarak yerini koruyor." diye ekledi.

Hamilton ve Verstappen de bu yıl birbirlerine çarptıkları için cezalar aldılar. Hamilton Silverstone'da zaman cezası aldı ve Verstappen'e ise Monza'da grid cezası verildi.

Villeneuve, Hollandalı pilotun Monza'da pek de yanlış yapmadığını düşünüyor ve İngiliz pilotun da Silverstone'daki olayda ceza almasını eleştiriyor.

Villeneuve, Silverstone kazası için, "Bilmiyorum, o da istemeden yapılan bir manevraydı."

"Bir hataydı ve hataların cezalandırılması beni sinirlendiriyor. Bu ikisi sınırlar içerisinde kalamadı. Lewis normalde hatalar yapmaz, bu ona sadece Max ile yarışırken oluyor." dedi.

Kanadalı pilot, onun zamanında böyle hatalara ceza verilmediğini ve eskiden yarışların daha açık ve temiz yapıldığını söyledi.

Villeneuve, "Böyle cezalar yoktu."

"Ancak farklıydı, içeriden gelerek geçiş yapıyorduk. Şimdi sizi düzlüklerde engelliyorlar ve geçiş yapmak için ekstrem riskler almak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden hata yapabiliyorsunuz."

"Bu şekilde kurallar koymak zor. Monza'da açık değillerdi." dedi.