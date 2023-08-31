Villeneuve: "Verstappen, sıradaki takım arkadaşı olarak Hamilton'ı istiyordur"

Verstappen ve Hamilton grand prix gridindeki en yüksek profilli rekabete sahipler ve ikili arasındaki gerilim 2021'de pilotlar şampiyonluğu için mücadele ederken zirve yaptı.

Abu Dhabi finalinde FIA'nın tartışmalı kararından ve geç güvenlik aracı prosedürünü yanlış uygulamasından önce ikili Silverstone, Interlagos, Monza ve Cidde'de çarpıştı.

Bu hararetli geçmişe rağmen 1997 F1 şampiyonu Villeneuve, Verstappen'in yedi kez şampiyon olan Hamilton'ı yenebileceğini dünyaya göstermek için Hamilton'ı Red Bull takım arkadaşı olarak istediğini düşünüyor.

Heineken'in Zandvoort'taki Player 0.0 etkinliğinde Autosport'a özel olarak konuşan Villeneuve, Red Bull'daki ikinci koltuk için şunları söyledi: "[Takımın] kim olduğunu umursadığını sanmıyorum. Max'e sahipler."

"Yani şu anda Max bu şekilde kazanabilir. Kolaylıkla öndeler, istedikleri tüm imajı elde ediyorlar, neden umursasınlar ki?"

"Oraya yeni dünya lideri olduğunu göstermek isteyen ve ortalığı karıştıran genç bir adam koyun."

"Bence Max muhtemelen Lewis'i isterdi... Böylece dünyaya Lewis'i yenebileceğini gösterebilirdi."

"Bu onun nihai hedefi olurdu. Bu muhtemelen isteyeceği bir şey ama Red Bull'un bunu isteyip istemeyeceğinden emin değilim. Bilmiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verstappen'in geçtiğimiz hafta sonu Hollanda GP'de kontrolü ele geçirerek üst üste dokuzuncu GP galibiyetini elde etmesinin ardından Villeneuve, iki kez şampiyon olan Verstappen'in mevcut tekelinden şikayet etmenin bir anlamı olmadığını söyledi.

Villeneuve, "O diğerlerinden daha iyi. Hepsi bu kadar. Bunun zararlı olduğunu söylemenin bir anlamı yok."

"Onu en iyi yapan kurallar değil. O en iyisi. İnsanlar bundan mutlu olmalı ve gurur duymalı."

"Eskiden Lewis ve Mercedes [2014-2020 yılları arasında hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazanan] ikiliydi ve kimse şikâyet etmiyordu."

"Peki insanlar neden Lewis'ten şikâyet etmiyordu da şimdi Max'ten şikâyet ediyor?"

"Buradaki konsepti anlamıyorum." dedi.

Eski Williams, BAR, Renault ve Sauber pilotu Villeneuve de insanların F1'in "çok yakın" ve "şimdiye kadarki en iyi" olduğunu görmek için Verstappen'in formuna geçmişten bu yana bakmaları gerektiğini düşünüyor.

Villeneuve, "Hakim olan Max. Red Bull değil. F1 hiç bu kadar yakın olmamıştı. Birinci [sıra] ile 12'nciye bakarsanız, bazen bir saniye, iki saniye [fark] oluyor."

"Tarihte hiç böyle olmamıştı ve insanlar şikayet ediyor. Bu şimdiye kadar olanların en iyisi." dedi.

Uzun süredir takıma olan bağlılığını dile getiren Hamilton'ın Mercedes ile 2024 ve sonrası için sözleşme yenilemesi bekleniyor.