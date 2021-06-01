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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Villeneuve: "Verstappen şimdi şampiyonluk için hazır değilse hiç hazır olmayacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadele hakkında konuştu.

Villeneuve: "Verstappen şimdi şampiyonluk için hazır değilse hiç hazır olmayacak"

Bu yıl şampiyonluk yolunda Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında kıyasıya bir rekabet var.

İlk beş yarışın ardından Verstappen şampiyonada ilk sırada yer alıyor ve sadece dört puan ardında Hamilton var.

Motorsport-Magazin'e konuşan Villeneuve, bu yıl kimin şampiyon olacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Max aracının limitlerini zorlamaya alışmıştı. Lewis'e bakacak olursak, onun böyle bir ihtiyacı yoktu. Her şey sezonunun nasıl geçtiğine bağlı olacak. Nico Rosberg'le olduğu gibi her zaman savaşmak zorunda mı kalacak yoksa liderliği elinde tutması yeterli mi olacak? O mücadeleye alışkın değil. Diğer tarafta Red Bull, şampiyonluk için savaşma alışkanlığını yitirmiş durumda. Bu nedenle strateji seçerken hatalar yapıyorlar. Yine de uzun bir sezonda tüm bu noktalar bence dengelenecek."

"Lewis tekerlek tekerleğe savaşta çok iyidir, sadece kendisini kontrol altında tutar. O da sınırlarda hareket ediyor. Rahat görünüyor ama öyle değil. Bence ikisi de savaşta çok iyi."

"Lewis temaslardan kaçınabiliyor ancak bu, tecrübeyle gelen bir şey. Hangi anlarda savaşmanız gerektiğini ve hangilerinde öyle olmadığını anlamanız gerekir. Bence Lewis doğru kararlar veriyor. Tecrübesi önemli bir avantaj. Çünkü tecrübesi sayesinde çok gelişti. Kesinlikle bir sürücü olarak olgunlaştı. Tüm sezon istikrarlı şekilde iyi sonuçlar alıyor ki kariyerinin başlarındaki bu konuda sorunu vardı."

"Ayrıca Max de uzun süredir Formula 1'de. Eğer şimdi şampiyonluk için hazır değilse asla hazır olmayacaktır." cevabını verdi.

Red Bull'un şampiyonluk alışkanlığını yitirmesiyle ilgili sözünü açıklaması istendiğinde Villeneuve, "Doğrusu mükemmel mühendislere sahipler ve bunun üstesinden gelebilirler. Şu anda asıl sorun Perez'in mücadeleye dahil olamaması. O, hızlı bir pilot ama her seferinde bir şeyler ters gidiyor. Mercedes iki araçla da savaşıyor, stratejide Bottas'ı kullanabiliyor. İki hızlı araca sahip olmak işlerini çok kolaylaştırıyor."

"Şu anda Bottas'ın varlığı Lewis'in işini zorlaştırıyor. Ancak bu yıl uzun bir sezon var ve durum değişecek. Perez, Valtteri'den daha kötü bir pilot değil."

"Bu yıl takımların duruma tepki verme şansları da yok. Bazı pistlerde bazı araçlar daha hızlı, diğerlerinde ise diğerleri. Red Bull'un genellikle çok iyi olduğu Spielberg'de nasıl olacağını merak ediyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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